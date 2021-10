El jurat ha declarat l'acusat del crim de Sant Jordi Desvalls (Gironès) culpable de robatori amb violència i homicidi imprudent. El veredicte conclou que el processat, sol o en companyia d'un còmplice, va agredir l'anciana –aquí, no dona cap credibilitat a la seva versió- i subratlla que no tenia intenció de matar-la, tot i que sí que es va «representar aquesta possibilitat llunyana» però la va descartar «com a improbable». El jurat, que ha estat unànime a l'hora de provar els eixos sobre els quals girava el cas, també estima dues atenuants al processat: una de drogoaddicció i l'altra, de reparació del dany. Després del veredicte, el fiscal i l'acusació particular han sol·licitat 8 anys i 11 mesos de presó, i la defensa, la pena mínima.

Després d'un dia de deliberació –se'l va aïllar ahir a la tarda- el jurat popular ha emès el seu veredicte del cas de l'assalt violent i la mort de l'anciana de Sant Jordi Desvalls. I en tots aquells fets cabdals sobre els quals girava el crim, no hi ha hagut fissures. Perquè tots els membres del tribunal popular han acordat, per unanimitat, declarar l'acusat culpable d'un robatori amb violència a casa habitada i un delicte d'homicidi imprudent. El veredicte recull que la tarda del 25 de novembre del 2019, el processat va entrar a l'habitatge on vivia l'anciana de 91 anys (una casa aïllada). Ho va fer per la finestra, i va actuar sol o en companyia d'un còmplice a qui no s'ha pogut identificar. Un cop a dins, va agredir la víctima donant-li cops a la cara, la va fer caure per terra, i li va robar diners i joies.

En aquest punt, el jurat no dona cap mena de credibilitat a la versió que el processat va explicar al judici. Sosté que allò que va explicar, dient que no havia agredit l'anciana i que quan l'havia sentit cridar havia fugit, és «del tot incoherent». A més, el veredicte recorda que, tot i que ell va dir que s'havia endut un ordinador, en realitat el va deixar dins la casa. I que és aquí on es van trobar empremtes seves que van permetre incriminar-lo. L'anciana va morir un mes després del robatori, a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic derivat de l'atac, que va agreujar-li patologies prèvies. El jurat, però, ha conclòs que a l'hora de colpejar l'anciana per robar-li, l'acusat no tenia intenció de matar-la. Aquí, el veredicte recull que els lladres no van fer servir cap arma, ni tampoc van actuar amb acarnissament. I que «l'opció de la mort va resultar llunyana i improbable per a l'acusat».

Dues atenuants

El veredicte del jurat popular estima dues atenuants simples per al processat. Una primera de reparació del dany, perquè abans del judici a l'Audiència de Girona l'acusat va consignar 500 euros per afrontar possibles indemnitzacions. I una segona de drogoaddicció, perquè conclou que en el moment del robatori tenia les facultats «parcialment limitades» per la seva dependència als estupefaents (que també derivaven en brots psicòtics). Per últim, el jurat popular es mostra favorable a què es demani la suspensió de la pena (per sis vots a favor i tres en contra) i rebutja que se sol·liciti l'indult.

8 anys i 11 mesos

Després de la lectura del veredicte, el fiscal Enrique Barata ha demanat que s'imposi al processat una condemna de 8 anys i 11 mesos de presó. També sol·licita que es commuti la pena per l'expulsió de l'Estat. El fiscal entén que les atenuants només s'han d'aplicar al delicte de robatori, però no al d'homicidi imprudent. L'acusació particular, encapçalada per l'advocat Jordi Colomer, s'ha adherit a la petició del fiscal. La defensa, que porta el lletrat David Carrasco, ha sol·licitat al tribunal que imposi la pena mínima al processat. Pel que fa a la responsabilitat civil, i com han acordat les tres parts, l'acusat haurà de pagar 1.445 euros pel robatori (és el valor dels diners i joies que es va endur) i 80.000 a la família de l'anciana en concepte de danys morals. Al final del judici, l'acusat ha fet ús del seu darrer torn de paraula per demanar perdó. «Em sap greu el que ha passat; no tinc res més a dir», ha afirmat.