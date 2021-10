L'acusat de matar l'anciana de 91 anys de Sant Jordi Desvalls (Gironès) ha admès que el 25 de novembre del 2019 va entrar a casa de la víctima a robar, però nega que l'agredís. El processat, que ha respost només a les preguntes de la defensa, ha afirmat que en l'època dels fets estava enganxat a les drogues: «El dia abans havia consumit deu grams de cocaïna i tenia el mono». Aleshores, segons la seva versió, es va trobar un «xaval del barri» que coneixia i van decidir anar a «buscar-se la vida» per aconseguir diners per drogues. L'acusat diu que, mentre estava regirant una habitació de la casa, va sentir la víctima cridar «lladres, lladres» i quan va sortir ja la va trobar estesa a terra. «Em vaig espantar i vaig fugir», ha dit.

L'acusat ha afirmat que és «politoxicòman» i que el dia abans de l'assalt violent havia consumit deu grams de cocaïna. Simultaniejava el consum, exposa, amb èxtasis i porros i el 25 de novembre del 2019 tenia la síndrome d'abstinència. Segons ha explicat davant el jurat popular, es va trobar un «xaval del barri» amb qui va acordar anar a robar per aconseguir diners per drogues. Van agafar un tren, però el revisor els va fer baixar a Sant Jordi Desvalls. Ha assegurat que va ser aleshores quan van veure la casa on vivia la víctima i hi van entrar per una finestra. L'acusat ha afegit que va trobar un sobre amb 500 euros en una habitació i se'l va posar a la butxaca. Després, va agafar un ordinador i va ser aleshores quan va sentir una veu que cridava «lladres, lladres». Quan va sortir de l'habitació, ja es va trobar la víctima «a terra».

«Em va entrar por, vaig deixar l'ordinador i vaig marxar corrents», ha dit. D'aquesta manera explica que la policia científica trobés les seves empremtes a l'ampit de la finestra i a l'ordinador. El processat remarca que ell i l'altre suposat lladre van fugir per separat i que ja no el va tornar a veure. També ha afegit que no sap el seu cognom i tampoc té el seu telèfon perquè s'havia venut el mòbil per comprar droga: «Si no ja ho hauria dit». L'acusat ha explicat que en un primer moment va negar haver entrat a robar a la casa perquè «era molt jove» i tenia por d'anar a la presó. S'ha decidit a parlar ara, diu, perquè s'està «menjant una condemna» que no li pertoca: «Jo no he picat a ningú, no he fet mal a ningú, sóc innocent».

«Problemes mentals»

El processat ha assegurat que té «problemes mentals», agreujats pel consum de drogues: «Quan estic cabrejat o tinc mono de droga em faig talls, em faig mal a mi mateix, no a les altres persones». Ara, exposa, fa cinc mesos que està «net» gràcies al tractament a la presó. Tot i que fa quasi dos anys que està en presó preventiva, ha explicat que quan va ingressar al centre penitenciari va substituir la cocaïna per l'heroïna i es gastava tots els diners en drogues, també els que li feien arribar els seus familiars. «Ara estic satisfet amb el tractament, vull millorar i tenir un futur normal», ha dit. L'acusat ha demanat disculpes i ha reiterat que té «bon cor» i que no ha fet mal a ningú. Ha explicat que havia comès altres robatoris per aconseguir diners per drogues però «mai» amb violència.

La declaració de l'acusat ha posat punt final a les sessions del judici. Demà al matí el fiscal Enrique Barata, l'advocat de l'acusació particular Jordi Colomer i el de la defensa, David Carrasco, formularan les conclusions i els informes, previ a l'entrega de l'objecte del veredicte al jurat popular que es retirarà a deliberar. Inicialment, el fiscal sol·licita 5 anys de presó pel robatori i 4 per un homicidi per imprudència greu; l'acusació particular l'acusa d'assassinat i robatori i demana presó permanent revisable i la defensa vol 1 any i 10 mesos de presó pel robatori amb les eximents incompletes d'alteració psíquica i drogoaddicció.