Els carrers de Girona s'han omplert aquest dilluns 1 de novembre per recuperar el que era una de les jornades més concorregudes de les Fires de Sant Narcís. Al llarg d'aquest dilluns s'han estès les tradicionals parades de dibuixants, pintors, antiquaris i brocanters per diversos carrers del Barri Vell.

Les parades han comptat amb curiosos i més d'un comprador que no han donat treva ni a l'hora de dinar. Aquest any les parades estaven més espaiades que en altres edicions i això ha obligat a traslladar els brocanters i antiquaris a fer la parada al Cul de la Lleona en comptes de fer-ho al carrer de Ciutadans. El mercat d'alimentació també s'ha traslladat a la plaça de l'U d'Octubre per evitar aglomeracions.

La jornada de Tots Sants ha estat tradicionalment un dels dies més concorreguts a les Fires de Sant Narcís de Girona. La festivitat facilita que visitants d'arreu de la demarcació i també d'altres punts de Catalunya. Aquest any la gent ha tornat a omplir els carrers del Barri Vell aprofitant les fires del dibuix i la pintura i dels brocanters i antiquaris.

Des de la plaça de Catalunya fins al Cul de la Lleona els carrers de Girona han quedat plens de gom a gom de curiosos i interessats en aconseguir un quadre o alguna de les antiguitats. La pandèmia va obligar a fer una treva l'any passat, però amb la millora de la situació sanitària respecte a la tardor passada, les fires han tornat al carrer.

Malgrat no haver-hi control d'aforament, l'Ajuntament de Girona ha optat per espaiar les parades i traslladar-ne algunes en altres espais més oberts. En el cas de la fira del dibuix i la pintura, s'ha mantingut la instal·lació de quadres des de la plaça de Catalunya, al llarg de la plaça del Vi i per la rambla de la Llibertat.

Per contra, la fira de l'Alimentació que abans es feia al carrer de Santa Clara, enguany s'ha fet a la plaça de l'U d'Octubre, on hi havia més extensió. La fira d'antiguitats i brocanteria també s'ha traslladat del carrer de Ciutadans al cul de la Lleona per garantir més espai entre parades i visitants.

El canvi ha estat ben rebut pels visitants que malgrat el núvol i alguns moments episòdics de pluja, no han deixat de passejar pels carrers del Barri Vell. A l'hora de dinar ha baixat una mica el nombre de persones al carrer, però malgrat tots els carrers seguien plens.