El parc del Migdia es converteix en l’alternativa musical a la Copa

El parc del Migdia s’ha convertit en un dels escenaris ideals per a la celebració de concerts i ahir no en va ser una excepció. Des de divendres 29 han trepitjat aquest escenari Gemma Humet, Anna Ferrer, Paula Grande, l’Orquestra Selvatana, Calavera i Joan Colomo. Ahir, l’Orquestra internacional Maravella es va vestir de gala per continuar amb la programació musical que va culminar al vespre amb les actuacions de les multifacètiques The Sey Sisters i la cantant Aiala.

La festa va començar d’hora, a quarts de dotze. El dia acompanyava amb una temperatura agradable i un sol que no deixava treva. El públic, principalment integrat per persones de la tercera edat, va anar arribant paulatinament per asseure’s en una de les cadires que hi havia situades davant l’escenari al bell mig del Parc Migdia. Algunes persones previsores es van endur de casa una cadira plegable per poder gaudir el concert amb comoditat. «Hem vingut d’hora perquè ahir no vam poder venir. Ens agrada molt aquesta música i amb aquest dia que fa no podem estar millor!», explicava en Josep, assegut amb la seva dona en un dels escalons.

«Aquí s’hi està divinament! Visc aquí al costat, a Sant Narcís, he vingut a peu i m’agrada molt venir a escoltar orquestres. Ja vam escoltar ahir a l’orquestra Selvatana que va fer una actuació fantàstica, amb una noia que duia un vestit espectacular! Vam aplaudir i vam gaudir moltíssim, de debò!», relatava la Teresa que va venir acompanyada de la seva amiga, la Rosa Maria, vinguda des de Premià de Mar. «És un lloc molt bonic, realment val la pena que facin aquests esdeveniments a l’aire lliure». A les dotze, ben puntual, l’Orquestra Maravella va aparèixer a l’escenari. Tots els integrats anaven ben clenxinats i amb els quatre cantants amb uns vistosos vestits que es podien apreciar des del final del parc. Tot i això, hi havia persones amb binocles que no es volien perdre ni un detall del vestuari coral dels integrants de la banda. Tan bon punt van començar, l’orquestra ja es va posar el públic a la butxaca amb la cançó Girona m’enamora, on diverses persones del públic van seguir la cançó visiblement emocionades.

«Nosaltres som fans, hem vingut un parell de vegades i també hem anat als concerts de l’Auditori. Fa tan bon dia que potser caldria una carpa per protegir-nos del sol», afegien la Maria Lluïsa i la Maria. El públic no va trobar a faltar l’envelat Miquel de Palol, on fins ara se celebraven els balls de festa major i els concerts asseguts amb orquestra, que enguany no s’ha instal·lat: «La veritat és que feia tants dies que no sortíem a fer xerinola que no ens hem adonat que no feien els balls, però hi havíem anat», recordava la Josefina.

Final de festa dolç

Les actuacions van continuar a les vuit del vespre, amb el concert de The Sey Sisters. El trio de germanes afrodescendents va omplir de soul i pop el recinte del parc Migdia. Les seves lletres reivindicatives i la sincronia de la seva harmonia va fer vibrar a tots els assistents. A quarts de deu de la nit, la cantant Aiala va posar el punt final a la jornada d’actuacions al Parc. La jove barcelonina va oferir ritmes soul amb les tonalitats electròniques i urbanes del seu darrer àlbum. La programació seguirà al parc fins el dia 6.