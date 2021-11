L’Ajuntament de Girona ja ha contractat l’asfaltatge dels onze carrers previstos en la primera fase del Pla d’Asfaltatge 2020. Un dels punts on s’intervindrà és la plaça Sibil·la de Fortià, a l’encreuament entre l’avinguda de Jaume I i el carrer Joan Maragall. Actualment, la superfície de la plaça està coberta per llambordes, però aquestes es troben en mal estat.

El desgast feia el terra més irregular, i això ha provocat que, en el pas de vianants de la banda del mercat del Lleó, sovint es produeixin caigudes. És un fet que porten anys observant des de l’Estanc que hi ha al davant del pas de zebra, des d’on lamenten que cada dos per tres hi ha alguna persona gran que s’entrebanca i cau, i com el problema va a més els dies de pluja, que fan que les llambordes rellisquin més. Justament per demanar una solució al consistori gironí, des de l’establiment, acabaven d’engegar una iniciativa per recollir firmes. Ara s’alegren d’aquesta actuació prevista per l’Ajuntament, que creu que suposarà una millora important pel barri i en un punt tan transitat.

Asfaltatge en onze carrers

La retirada de les llambordes de la plaça Sibil·la de Fortià és una de les actuacions incloses en la primera fase del Pla d’Asfaltatge 2020, que l’Ajuntament acaba d’adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona SA per un import de 736.209,13 euros (IVA inclòs). En total, es reasfaltaran onze punts ubicats en nou barris diferents de la ciutat per millorar la pavimentació dels vials. Els treballs s’hauran d’enllestir en vuit mesos.

En concret, també es millorarà la calçada a la rambla de Xavier Cugat (Fontajau); carrer del Marquès de Caldes de Montbui i carretera Barcelona 119-209 (Pla de Palau – Sant Pau); carrer de Joaquim Vayreda (Devesa-Güell); carrers Mimosa i Roure (Font de la Pólvora); carrer de Sant Gregori (Domeny); carrer del Bellpuig (Montjuïc); carrer de la Riera de Mus (Palau-sacosta); i carrer del Puigneulós (Can Gibert del Pla). També s’asfaltaran els passos de vianants de la Devesa i els escocells dels aparcaments d’aquesta zona.

«Creiem que seran unes obres molt ben valorades per al conjunt de la ciutadania, més enllà dels inconvenients que hi hagi mentre es facin les actuacions», afirma el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.