Quan un porta les criatures a les atraccions de Fires sap l’hora que comença però no quan acabarà. Sí que sap que tornarà amb la cartera eixuta. Els dos ruixats que hi havia hagut durant el dia devien fer fregar les mans a alguns pares : «Fa fred i quedarem xops com ànecs. Quedem-nos a casa, tu fas els deures que jo faré Netflix». En alguns casos va ser així però no en tots. Ahir era jornada econòmica i permetia gastar menys per pujar a les atraccions . N’hi havia que feien un 2x1 (dues entrades al preu d’una) i altres feien tiquets a meitat de preu (podien comprar un sol viatge al 50% del preu habitual)... Diferents fórmules d’estalvi que sempre criden l’atenció com aquells productes de supermercat que potser no necessites però que et reclamen amb un preu de color vermell cridaner.

Testimonis de l’àrea urbana

La Devesa va tornar a rebre visitants d’arreu. Com en Marc Roca de Vilablareix: «Volíem venir avui perquè és entre setmana i al matí he sabut que era amb un 2x1 i ha estat una raó de més per fer-ho. Tot i que ha plogut, hem aprofitat per venir», deia. Tenia la previsió que cada un dels seus tres fills -Isona, Narcís i Xènia- pugessin a quatre atraccions. Era el primer any que podien anar a les Fires perquè la pandèmia els ho havia impedit fins ara. Probablement van acabar collant els pares i en va caure una cinquena atracció. Que ahir era més barat, carai!. No descartava tornar a les atraccions el divendres, sortint del circ.

En Marc Xifra de Salt esperava ja el dia de la jornada econòmica perquè les seves dues filles -Elna Índia- es divertissin, com fa dos anys. Explicava que dissabte passat ja va anar a les atraccions amb la filla gran i ahir preveia pujar en «en tres o quatre atraccions com a molt i ja n’hem pujat a quatre i aquí seguim i no fa pinta que marxem», explicava rient. Això és un pare. El que calgui per a les filles. Sempre hi ha una atracció de més.

Una altra persona que va desplaçar-se fins a Girona expressament per aprofitar la jornada econòmica va ser l’Albert Chavarria de Flaçà, que anava amb tres criatures -Mar, Martina i Marc-. Acabava d’arribar sense previsió de despesa, però tenia clar que tornaria dissabte i que gastaria menys «si puc». «Ho intentaré», insistia.