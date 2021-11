Sant Gregori i Aiguaviva implantaran el sistema porta a porta de recollida de residus a partir de l’1 de desembre, a través del nou contracte del Consell Comarcal del Gironès.

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha iniciat la campanya informativa on es detalla com funcionarà la recollida, el calendari, el material i tot tipus d'informació pels veïns del municipi i properament es repartiran els kits de materials. L’objectiu és assolir més del 75% de reciclatge (actualment és del 45%).

Tanmateix el fet de canviar de model «ha de permetre contenir la taxa municipal, sense augments, i evitar els abocaments incontrolats a l'entorn de les àrees de contenidors actuals, cosa que també comporta un augment de recursos i temps per a netejar».

El municipi farà recollida amb alta freqüència a les zones on hi ha nuclis de població prou agrupats per poder optimitzar aquest sistema. I pels habitatges disseminats s'han establert quatre àrees tancades amb control d’accés i amb càmeres a l’entorn.

A Aiguaviva també s’ha iniciat la campanya informativa. Avui precisament, hi ha una trobada a la sala polivalent i divendres n’hi haurà una altra. Els kits de material es podran recollir el 15 i el 16 de novembre. L’índex de reciclatge a Aiguaviva és d’un 48%.