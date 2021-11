L’Audiència de Girona ha condemnat al propietari d’una clínica dental per fer-se passar per dentista, provocar lesions a una desena de clients i deixar a mitges els tractaments d’una seixantena més.

El processat va acceptar ahir que entre el 2008 i el 2014 va tenir oberta una clínica a Girona sense titulació, que va provocar lesions a alguns pacients i que en va deixar 64 més amb els tractaments a mitges. Tot plegat davant el tribunal de la secció tercera i juntament amb la seva llavors parella, que també va reconèixer que havia estat exercint d’higienista dental sense titulació. La clínica va estar situada al carrer Ultònia de Girona fins que va ser traspassada el 2 de desembre de 2014.

Per això, al propietari de la clínica l’han condemnat a 1 any i 11 mesos de presó per estafa agreujada, i multes per valor de 12.960 euros per intrusisme i per nou delictes de lesions patits per clients que van acudir a la clínica. En ser una pena inferior als dos anys de presó, hi ha la possibilitat que el tribunal decideixi suspendre el seu compliment dins un centre penitenciari.

Pel que fa a l’exparella, el tribunal de la secció quarta li ha imposat una multa de 3.240 euros per intrusisme.

El processat va posar en marxa la clínica mentre tenia els béns embargats. Tal com va reconèixer, quan va començar a oferir els tractaments odontològics ja sabia que no podria seguir-los prestant durant gaire temps. Cobrava per avançat tots els tractaments, gran part dels quals eren finançats. Segons indica la fiscalia, el sistema estava muntat de tal manera que l’acusat oferia «rebaixes importants» del preu a canvi que acceptessin finançar els tractaments. Tot i que tenia contractats odontòlegs professionals, ell també feia tractaments fent veure que tenia titulació.

La clínica va abaixar la persiana el 2 de desembre de 2014 sense avisar als clients, i va traspassar-la a un odontòleg sense haver acabat gran part del que s’havia pactat prèviament. Tot i això no els va retornar els diners que havien pagat, una quantitat que la fiscalia calcula que supera els 50.000 euros. De fet, alguns dels tractaments ja superaven els 10.000 euros.

Algunes de les lesions descrites a l’escrit de conclusions de la fiscalia són la mala col·locació d’implants o pròtesis que van provocar infeccions a nou pacients, segons considera acreditar l’acusació pública.

El maig de 2015 el Jutjat d’Instrucció 1 de Girona va acordar suspendre cautelarment el pagament dels tractaments finançats dels clients que es van personar com a acusació particular. Consta que l’acusat tenia subscrita amb l’entitat asseguradora una pòlissa de responsabilitat civil que cobria els riscos generats per la clínica. És a financera a qui la fiscalia reclama la responsabilitat civil pels perjudicats del cas.

Les indemnitzacions, pendents

Precisament, ahir només es va resoldre la part civil, i està previst que dilluns vinent se celebri una segona sessió per abordar la quantitat que l’asseguradora haurà de pagar als afectats.

Inicialment, la fiscalia demanava tres anys de presó per l’acusat pel delicte continuat d’estafa i una multa de 1.800 euros. A més, pels nou delictes de lesions, sol·licitava multes per valor de 16.200 euros.

A l’altra acusada li demanaven inicialment dos anys de presó. Un cop s’hagi decidit les quantitats a pagar d’indemnització, el tribunal emetrà sentència.