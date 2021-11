La veïna de Girona Júlia Rodríguez Utrilla va celebrar diumenge, dia 14 de novembre, el seu centenari. Per felicitar-la en nom del consistori i de la ciutat, el regidor del consistori Eduard Berloso va visitar-la ahir al matí a la Residència Assistida per a Gent Gran Creu de Palau de Girona, on viu actualment.

El regidor li va lliurar, com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas