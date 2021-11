Nou èxit de la Cursa Solidària per la Malaltia Duchenne. Fins a un miler de persones van participar ahir a Salt en la 4a edició d’aquest esdeveniment, que va recuperar la presencialitat després d’haver-se celebrat en format virtual el 2020. La promotora de la cursa, Mònica Garcia, calcula que enguany s’hauran recaptat en total entre 7.500 i 8.000 euros per a la investigació de la malaltia. «La satisfacció és increïble», va afirmar. «És una cursa molt popular i no comptetitiva, la gent tenia moltes ganes de tornar a fer-la presencial», conclou.

Aquesta edició va comptar amb una novetat: la cursa adaptada, que va permetre la participació d’una vintena de petits i joves amb Duchenne. «La cursa és per ells, i també volien participar», va explicar Garcia, que va celebrar que comptéssin amb prop de mil persones de públic.