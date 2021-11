Les discussions sobre si a Salt hi ha molts problemes de seguretat o al voltant si la comissaria compartida entre Mossos d’Esquadra i Policia Locals que hi ha a la població té suficients efectius, són habituals en molts dels plens municipals al consistori gironí. La setmana passada, en un ple extraordinari sobre l’estat general del municipi, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va deixar entreveure que, «després de molt temps insistint i parlant amb la conselleria», Interior augmentaria la dotació de Mossos d’Esquadra destinats a la comissaria. Una decisió que des de la conselleria, a través del director territorial d’Interior a Girona, Jordi Martinoy ho ha confirmat a aquest diari assegurant que «entre 15 i 20 agents més dels Mossos s’incorporaran o ja s’han incorporat a la comissaria de Salt». Martinoy ha precisat que quatre d’aquests nous Mossos són agents de la nova promoció sorgida de l’escola, que són els que ja s’han incorporat, i la resta provenen de la reorganització que s’està fent a la regió policial pel tancament de la sala regional de comandament.

«És una demanda que hem tingut sempre, no només des de Salt sinó de la resta d’alcaldes de poblacions a les quals dona servei la comissaria i ara, amb l’arribada de la nova promoció i la reorganització dels efectius de la regió s’hi ha pogut dona resposta», explica Martinoy sobre una comissaria que, més enllà de Salt, també dona servei a poblacions com Vilablareix, Fornells de la Selva, Bescanó i Aiguaviva. Fins ara, a la comissaria de Salt hi havia destinats 41 efectius dels Mossos i amb les noves incorporacions s’arribarà al voltant dels seixanta que, recorda Jordi Martinoy, «és la xifra que s’havia considerat com a un bon objectiu per aconseguir».

Martinoy recorda que fa ben poques setmanes en una reunió de la Junta de Seguretat entre el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el ministre Fernando Grande-Marlaska es va acordar que «la plantilla dels Mossos es podrà ampliar fins als 22.000 agents» el que, a criteri del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, «segur que ens permetrà en els pròxims anys continua ampliant els efectius per anar compensant la necessitat de més agent a la regió».

Augmentar els efectius dels Mossos, avisa Martinoy, «no acabarà de cop amb els problemes de seguretat que hi pugui haver a Salt i als pobles del voltant; això ho vull deixar clar».

El responsable del departament d’Interior a Girona avisa que les polítiques de seguretat van més enllà del nombre d’agents de policia, però, parlant del cas concret de Salt, també elogia «el bon funcionament de la comissaria conjunta amb la Policia Local, que és un referent a Catalunya, amb els dos cossos compartint tots els espais i serveis».