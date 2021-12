L’AFA de l’Escola Eiximenis detecta deu punts negres a la plaça U d’octubre

L’AFA de l’escola Eiximenis de Girona ha enviat a l’Ajuntament una llista dels deu punts negres que consideren que s’han d’arreglar de «manera urgent» a la Plaça de l’U d’Octubre del 2017. A més, denuncien que l’ajuntament «no els ha convocat per consensuar els principals punts perillosos de la plaça» i remarquen que la solució d’aquests punts «són innegociables ja que incompleixen la normativa vigent acumulen les principals incidències».

Exposen que el 5 de maig «arran de l’accident greu d’un nen que va caure per una de les entrades d’un dels aparcaments», l’AFA va entrar una petició al registre sol·licitant l’eliminació de tots els riscos arquitectònics de la plaça. Les famílies volien que, a falta d’una reforma integral de la plaça, els principals punts negres estiguessin «protegits provisionalment amb l’inici de curs, ja que és l’espai natural de joc de la mainada de l’escola quan acaben les classes i també per molts nens i nenes del barri». Lamenten però que l’Ajuntament, «tot i admetre les deficiències de la plaça, no ho va fer». Amb el curs en marxa, el 21 de setembre van tornar a demanar al consistori que prengués les mesures necessàries.

Fa uns dies, des de l’Ajuntament es va anunciar que s’estava treballant en un seguit de canvis a la plaça per fer-la més segura i que s’havien reunit amb els autors del disseny de la plaça, els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña, per buscar les millors solucions.

Des de l’AFA celebren que finalment el govern municipal s’hagi decidit a actuar però «la nostra manera d’entendre la urgència de les actuacions és radicalment diferent a la del consistori», assegura Georgina Rieradevall, portaveu de la comissió per la millora de la plaça de l’AFA .

L’AFA no veu bé que es deixi només en mans dels tècnics les actuacions que s’han de fer i volen participar de les decisions sobre quins punts negres prioritzar. Lamenten a més, que des del govern se’ls hagi comunicat que només serà una reforma parcial. «Volem que tirin pel dret, volem que s’eliminin tots els perills», diuen.

Per això, reclamen que l’Ajuntament convoqui una consulta popular amb la qual els veïns i les veïnes de la ciutat puguin decidir si la plaça necessita una reforma parcial o integral.

Entre els deu punts negres hi ha els forats de les boques d’accés a peu a l’aparcament subterrani; la graderia al llarg del carrer Sèquia; el mur inclinat al llarg de la Via Jaume I; l’escultura de la nena, les rampes d’accés i les rampes de la zona; multitud d’elements punxeguts; els passos de vianants alguns dels quals poc visibles per als conductors; dos elements escultòrics de ventilació de l’aparcament; i el paviment lliscant de la plaça dura.