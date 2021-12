Un cartell anunciant que Primark de Salt ja ha obert ha provocat cert rebombori. Però no, la cadena tèxtil irlandesa encara no ha inaugurat les instal·lacions de l’Espai Gironès. Els cartells van aparèixer ahir a la nit en diverses marquesines de Girona i Salt i s’hi podia llegir en català i en castellà «Ja hem obert!». Avui al matí però ja havien estat substituïts. Ara s’hi pot llegir: «Ha començat el compte enrere», també en els dos idiomes. La imatge d’un noi cordant-se la jaqueta és la mateixa. El canvi tan sols afecta l’escrit. Suposadament, ha estat un error de la companyia, dels publicistes o de l’empresa contractada per col·locar els cartells.

Fa uns dies Primark ja va il·luminar diversos rètols de la seva futura botiga de Salt. A la pàgina web, la cadena indica que obrirà «ben aviat». Primark confirma l'obertura d'una botiga a l'Espai Gironès Fa uns mesos, des de Primark van assenyalar que l’obertura es produirà durant l’any 2022. Les obres però van a bon ritme i podrien obrir ja per aprofitar les festes de Nadal d'aquest 2021.