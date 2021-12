La Policia Municipal de Girona porta interposades 500 denúncies per conduir mirant el telèfon al llarg d’aquest 2021, des del mes de gener fins al novembre. Durant aquest període, el cos ha realitzat diferents controls als barris de la ciutat per tal de detectar aquest tipus d’infracció, i més tenint en compte que les distraccions per utilitzar el telèfon mòbil, mentre s’està al volant, són una de les principals causes d’accidents a la ciutat. Alhora, també s’han dut a terme diferents campanyes amb el Servei Català de Trànsit.

La unitat de motoristes de la policia gironina s’encarrega de realitzar aquests controls dinàmics per la ciutat en diferents sectors amb un vehicle no logotipat per tal de detectar i denunciar més fàcilment aquestes infraccions. Amb els anys les denúncies incloses al Reglament General de Circulació per conduir utilitzant el telèfon mòbil, els navegadors i els cascos o auriculars han anat variant.

El 2013 la policia va posar 419 denúncies d’aquesta tipologia; el 2016 i 2019 la xifra s’enfilava fins a les 825 i les 949 multes respectivament, i aquest 2021 de moment se n’han posat 500. Cal destacar que l’any passat, amb la disminució de la circulació de vehicles per les restriccions de la COVID-19, es van posar 276 denúncies. Òbviament però és una dada que no es pot fer servir per comparar si no es posa en context. Aquestes denúncies són considerades com una infracció de tipus greu que està penada, actualment, amb una multa de 200 euros i que suposa, a més, la retirada de tres punts del carnet de conduir, tot i que la mesura s’endurirà ben aviat.

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso considera que es tracta d’«una evolució positiva d’aquest tipus de denúncia, i això és una bona notícia perquè vol dir que la ciutadania està cada vegada més conscienciada al respecte». El representant municipal però ho matisa: «Malgrat tot, aquest continua sent un dels principals motius de sanció al volant i, per tant, la Policia hi ha de continuar amatent perquè encara hi ha molts accidents provocats per aquest motiu. La tendència a la baixa és bona, però no podem estar satisfets fins que la xifra de denúncies sigui gairebé zero».

Acabar amb aquest tipus d’infracció és una de les línies amb les quals treballa la Policia Municipal perquè aquesta és una de les principals causes d’accidents a la ciutat. Aquest 2021, de gener a novembre, hi ha hagut 163 accidents per distraccions a la ciutat d’un total de 1.200 accidents de circulació.

Ni amb el semàfor en vermell

La policia també alerta que és molt comú mirar el telèfon mòbil mentre s’està aturat en un semàfor amb vermell, una sanció que bona part de la ciutadania desconeix. Davant d’això, la Policia Municipal de Girona recomana connectar el sistema de mans lliures un cop s’accedeix al vehicle, ja que moltes de les denúncies que es posen són a conductors i conductores que disposen d’aquest sistema, però que no han sincronitzat l’aparell telefònic.