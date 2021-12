La programació de La Marfà del primer semestre de 2022 oferirà un total de 26 activitats obertes al públic i enfocades a la formació i la divulgació musicals. Amb aquesta programació, el centre de creació musical de l’Ajuntament de Girona persegueix potenciar la música com a disciplina artística en el territori gironí a través de les seves tres línies principals d’actuació: el suport a la creació, la formació i la divulgació.

En l’àmbit formatiu, s’han organitzat 21 activitats amb l’objectiu de donar eines de creixement tècnic i artístic als músics, i també a les persones professionals de la gestió cultural. Hi destaca una nova edició del curs de gestió en el sector musical, un recorregut en dotze sessions per les matèries clau del sector adreçat a tothom que es vulgui iniciar en l’àmbit de la gestió musical.

Diferents artistes vinculats als programes de suport a la creació de La Marfà participaran també en l’oferta formativa del centre. És el cas de la sessió que conduirà el músic empordanès Jaume Pla Mazoni, amb una anàlisi comparativa de les tècniques de composició més destacades en la música pop; o la proposta del músic senegalès Momi Maiga i l’etnomusicòloga Núria Domènech, amb una invitació al diàleg intercultural a partir del repertori de tradició oral de la cultura mandinka.

El reconegut guitarrista nord-americà Bill Frisell conduirà una classe magistral a La Marfà aprofitant el seu pas per l’Auditori el mes de maig. L’oferta es complementarà amb la presència de músics tan destacats com Jorge Rossy, amb una anàlisi dels rols de la bateria en el jazz; o una sessió sobre improvisació amb Lucas Martínez, jove saxofonista vinculat al programa de residències internacionals de creació de La Marfà.

En l’àmbit de la divulgació musical, la programació ha previst noves Sessions LP, cicles d’audicions comentades d’àlbums, on els músics Eric Fuentes, Tona Gafarot i Zésar Martínez comentaran discos de referència de Metallica, Alanis Morissette i Rage Against The Machine respectivament. Cal destacar també l’activitat per a públic familiar «Petita introducció a la família dels instruments tradicionals catalans», a càrrec dels músics Marçal Ramon i Ivó Jordà de l’OMAC - Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya. Les inscripcions a les activitats es poden realitzar a través de la pàgina web de La Marfà – Centre de Creació Musical.