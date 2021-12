El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, va arribar amb bicicleta a la trobada amb la premsa per ensenyar l’inici de l’enderroc de les naus interiors de l’antiga fàbrica Simon que, en un futur, ha d’acollir tant l’institut Ermessenda com les dues escoles d’adults de Girona. Més enllà del nou equipament educatiu, que depèn de la Generalitat i no té cap dada prevista d’inauguració o, ni tan sols, d’inici de les obres, l’enderroc de part de la Simon suposa un nou pas endavant en la renovació de l’entrada Sud de la ciutat amb projecte com la nova Clínica Girona, la futura Casa de la Tecnologia o la plaça Salvador Dalí amb la nova imatge d’El Corte Inglés. Una reconversió de la zona que en un futur, va recalcar Martí, canviarà molt la cara d’una porta d’entrada a la ciutat amb «la futura avinguda Barcelona» a on «encara serà molt més fàcil moure’s en bicicleta com he fet jo avui» amb un futur carril bici que anirà de la Clínica Girona fins, de moment, a la plaça Salvador Dalí a l’espera de determinar com ‘acaba allargant fins a Poeta Marquina on el carrer Barcelona és més estret. «En tot cas, per a nosaltres serà una prioritat impulsar les bicicletes i els vianants; però també haurem de mirar com restringim el pas de vehicles per evitar crear embussos en altres llocs de la ciutat», va apuntar Martí.

Girona avança en el procés per construir l'institut Ermessenda Amb la precaució sobre la capacitat pressupostària del departament d’Educació per accelerar el projecte, el trasllat de l’Institut Ermessenda i de les dues escoles d’adult de Girona al carrer Barcelona està una mica més a prop després que hagi començat l’enderrocament de part de les naus de l’antiga fàbrica Simon. Tres naus adossades a l’estructura principal de la Simon que, en total sumaven 3.214 metres, i que en pocs dies hauran desaparegut del tot per deixar lloc a l’ampli pati del futur centre educatiu. Les naus que s’estan enderrocant estaven a la part posterior de l’antiga fàbrica, la més propera a la via del tren, mentre que la part de la fàbrica que dona al carrer Barcelona, un edifici en forma de «L», és la que ara la Generalitat haurà de rehabilitar per ubicar-hi el futur institut que, de moment, no té cap data prevista ni d’inauguració ni d’inici de les obres. Tot i que, en un primer moment, es va fixar el curs 2019/2020 com a data d’inauguració. De moment, dos cursos més tard tot just s’han enderrocat les naus i el projecte de rehabilitació de l’altra part de l’edifici encara no s’ha licitat. Actualment, l’institut Ermessenda està dividit entre el Cartanya (un edifici propietat del Bisbat que en cobra un lloguer) i uns barracons a la zona de Palau (a tocar l’escola Bosc de la Pabordia). «Amb l’inici de les obres d’enderrocament de part de les naus de l’antiga fàbrica Simon ens trobem amb un dia que, digues-m’ho així, pot ser de joia perquè ha estat un projecte prou llarg, però des de l’Ajuntament de Girona hem complert la nostra part i ara quedarà en mans de la Generalitat aprovar el projecte corresponent i executar-lo perquè a Girona tinguem un nou institut i un nou centre de formació d’adults», va explicar aquest dimarts Lluís Martí. Per a nosaltres serà una prioritat impulsar les bicicletes i els vianants; però també haurem de mirar com restringim el pas de vehicles per evitar crear embussos en altres llocs de la ciutat Lluís Martí - Regidor Urbanisme de Girona Obra de l’arquitecte Josep Claret, l’antiga fàbrica Simon es va construir el 1933 i la part principal de l’edifici, a criteri dels tècnics de l’Ajuntament de Girona, és molt sòlid per acollir les aules i la resta d’espais del nou institut mentre que les naus adossades que ara s’estan tirant deixaran lliure un espai que serà el futur patí del centre educatiu. Les obres, que està fent l’empresa Obres i Serveis Roig S.A amb un cost de 182.780 euros, s’acabaran aquest mateix mes de gener després que fa dies ja es va retirar el material perillós, fibrociment de les uralites que es va portar a una planta de tractament especialitzat a Castellolí, i ara s’està acabant de tirar a terra la resta de l’estructura.