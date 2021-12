El 25 de desembre les i els treballadors del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viaria de Salt inicien una vaga indefinida. Tot i que s'està estan negociant fins al darrer moment, els delegats dels i les escombriaires del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viaria de Salt, servei públic gestionat per la multinacional FCC Medio ambiente SAU han decidit tirar endavant aquesta vaga, una possibilitat que ja va avançar Diari de Girona. "L'empresa no ens deixa cap altre sortida", afirmen.

Afirmen que les raons que els obliga anar a la vaga són que el conveni està caducat i que "fins al dia d'avui" no hi ha hagut cap avenç en la negociació". En aquest sentit, remarquen que "els últims set anys" en porten "quatre sense cap revisió ni pujada salarial" i que l’escombradora manual no s’ha fet servir mai: "S’està oxidant en un magatzem".

També apunten que "els contenidors només es renten per fora i molt de tant en tant", el servei del camió "renta contenidors per dintre, no surt a treballar, i els contenidors fan fàstic, pudor i no s’obren ni buiden bé" i que hi ha "avaries constants". Assenyalen que "hi ha un problema molt greu amb la plaga de rates, que fins i tot tenen nius en l’entorn dels contenidors" i que "periòdicament, una tercera empresa tira verí per les rates". Sobre aquest punt, volen fer patent la "preocupació perquè sigui aquesta activitat el motiu de l’enverinament de gossos a Salt.

Altres aspectes són la "pèssima gestió dels residus orgànics dels mercats de dimecres i divendres" i a una empresa que els "nega la lliure assistència a la mútua, decidint arbitràriament a qui atén i a qui no sense cap criteri mèdic".

A més lamenten que "porten uns dos anys sense que s’entreguin les nòmines en paper, amb el problema que això comporta per molts treballadors que no tenen ni ordinador ni impressora" i que als treballadors eventuals se’ls està contractant donant d’alta i baixa de cotització cada setmana, amb el que entenem com un flagrant frau de cotització i sou" i esperen que "inspecció actuï davant aquesta gravíssima infracció a la seguretat social".

Asseguren que "fa setmanes que estan "esperant" que l’Ajuntament els rebi: "De moment només hem rebut el seu silenci".

Això sí, pel que sembla l'empresa i l'Ajuntament estan negociant la pròrroga del contracte, asseguren. "El que ens ve a dir l’Empresa, és que si l’Ajuntament paga hi haurà conveni, i si no que fem vaga. Ells negocien i nosaltres esperant les molles", lamenten.

"Ja n’estem farts d’esperar, n’estem farts del xantatge emocional de la crisi i la pandèmia" insisteixien i diuen que "durant el confinament hem treballat sense queixes" però que no han rebut "ni una paraula d’agraïment". Afirmen que porten "quatre anys dels últims 7 sense increments salarials" i consideren que "ja n’hi ha prou de què" se'ls "menystingui". "Volem ampliació de plantilla, regularització dels contractes eventuals i volem signar el conveni sense més dilacions ni excuses" i "treballar amb dignitat i poder donar el servei que el poble necessita2, conclouen en un comunicat.