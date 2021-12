La ciutat de Girona tanca l'any sumant 197 negocis més i havent destinat 1 milió d'euros (MEUR) d'inversió directa per pal·liar els efectes de la covid-19 damunt el teixit econòmic. Són diners que s'han vehiculat a través del pla de reactivació postpandèmia i que, entre d'altres, han permès fomentar la contractació, ajudar els sectors més tradicionals (com el comerç) i enfortir-ne aquells altres emergents. L'alcaldessa Marta Madrenas avança que el 2022 un dels objectius que guiarà el consistori serà, precisament, el de "fomentar les vocacions" en aquells sectors que generen valor afegit o no troben personal qualificat. Per això, l'Ajuntament proposarà que el centre de noves oportunitats que es farà al Sector Est s'especialitzi en el metall.