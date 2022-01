En les darreres setmanes del 2021, els talls de llum, habituals des de fa molt temps a barris com el de Font de la Pólvora, es van convertir en un problema més generalitzat en altres zones de Girona com els barris de Montilivi, Eixample, Pont Major, Barri Vell, Pedreres o Montjuïc. Fins al punt que divendres passat, el darrer dia de l’any, la mateixa alcaldessa Marta Madrenas i dos regidors, Eduard Berloso i Lluís Martí, es varen reunir amb responsables d’Endesa. Segons la companyia, encarregada de la xarxa de distribució elèctrica a la ciutat, els problemes van arribar, en part, per una avaria a la subestació de Mas Xirgúu que ja ha estat reparada; i, en el cas concret de Montjuïc, per uns problemes en una línia que requeriran una actuació més a fons aquest mateix mes de gener.

Segons va explicar Endesa a Madrenas, els talls de llum de barris com l’Eixample o Montilivi ja s’haurien d’haver acabat després que, just abans de final de l’any, l’empresa hagués aconseguit solucionar finalment l’avaria de la subestació de Mas Xirgu. Una avaria que s’havia produït el dia 10 de desembre i que, per exemple, també en alguns moments havia afectat el subministrament elèctric a Sarrià de Ter. Fons de l’Ajuntament de Girona apuntaven ahir que en els darreres dies no tenien constància de nous talls de llum en altres barris de la ciutat que no fossin Font de la Pólvora - que entenen com una problemàtica diferent en la qual es treballa des de fa temps amb unes obres de substitució de les línies per unes de tensió-, i Montjuïc on Endesa s’ha trobat amb més problemes que els directament derivats de l’avaria de Mas Xirgu.

«En el cas de Montjuïc es van trobar que, a banda del problema de l’avaria que afectava els altres barris, també hi havia un problema en una línia concreta de la zona que no van poder solucionar i que requerirà d’una obra», detallen des de l’ajuntament sobre les explicacions que els hi va donar Endesa. La companyia havia intentat fer una «solució provisional», però aquesta no va funcionar i, per tant, la solució requerirà aquesta obra durant el mes de gener. En qualsevol cas, des de l’ajuntament asseguren que en les setmanes vinents es tornaran a reunir amb l’empresa per estar «atents» a què s’hagin resolt els talls de llum.