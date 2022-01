El comitè de vaga i la direcció de l'empresa SELSA, concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Cassà de la Selva, han arribat a un preacord per desconvocar la vaga prevista. Entre els acords previstos hi ha el compromís de l'empresa de pagar els endarreriments de la revisió salarial marcada per conveni, l'actualització de les quatre categories diferents de treballadors o la reactivació de la comissió paritària de contractació. També es compromet a crear un lloc fix i el reconeixement que els treballadors no poden passar a altres centres, entre d'altres. Precisament, aquest era un dels principals esculls per assolir l'acord.

El comitè considera que s'assoleixen la majoria de les aspiracions de la plantilla i per això durà l'acord a ratificació de l'assemblea de treballadors. La vaga estava prevista per al 12 de gener però després del preacord assolit a la mediació d'aquest dilluns, s'ha ajornat fins al 14 per donar temps a l'assemblea a ratificar-lo. Tot fa pensar, però, que els treballadors hi donaran el vistiplau i la vaga es desconvocarà.