Les obres de reasfaltatge de la carretera de Palau, que uneix Girona amb Fornells de la Selva, farà que la via estigui totalment tallada demà, dissabte, des de les vuit del matí fins a les sis de la tarda. El tall anirà des de l’alçada de les instal·lacions esportives de l’escola Vedruna fins a l’encreuament amb la carretera que puja des de l’hotel Fornells Park, a tocar del cementiri de Fornells i del col·legi Saint George’s School. El tall és degut a les obres que l’Ajuntament de Fornells està fent a la carretera per a «l’eliminació de bandes reductores de velocitat, la creació de passos de vianants adaptats i reasfaltatge» del ferm.

D’altra banda, a Girona, durant el mes de febrer hi ha programades diferents actuacions de reasfaltatge, un cop acabin els treballs que s’estan portant a terme a la rambla Xavier Cugat de Fontajau i a la carretera de Sant Gregori, a Domeny. En concret, està previst actuar en quatre punts. Hi ha el carrer de la Riera de Mus, al barri de Palau-sacosta i el carrer del Puigneulós de Can Gibert del Pla. També hi ha el carrer del Marquès de Caldes de Montbui i un tram de la carretera Barcelona, entre els números 119-209. Ambdues al sector del Pla de Palau- Sant Pau. L’envergadura dels treballs en aquests dos darrers dos vials fa preveure alguna possible complicació en el trànsit durant els dies que es facin els treballs.

Treballs pendents

Les obres formen part del pla d’asfaltatge que tenen un import de 736.209,13 euros (IVA inclòs), i que van a càrrec de l’empresa Aglomerats Girona SA. Quedaran encara pendents els canvis de ferm de dos carrers de Font de la Pólvora (la Mimosa i del Roure) i en dos altres punts complexos. Un és al carrer de Joaquim Vayreda del barri de la Devesa, on també s’asfaltaran els passos de vianants de la Devesa i els escocells dels aparcaments. L’altra és a la plaça Sibil·la de Fortià, a la cruïlla entre Jaume I i Joan Maragall. És un punt on normalment hi ha molta densitat de vehicles i on ara hi ha llambordes, que es treuran.