La llargament esperada reforma de la cruïlla de Palau entre el col·legi Montessori i el Club Tennis Girona comença a caminar. Fins ara la reurbanització amb una regulació de pas amb semàfors era més una idea i una promesa però ara ja es té un document detallat. L’Ajuntament acaba d’aprovar l’avantprojecte per millorar el trànsit de vehicles, bicicletes i vianants de la zona, que en hores punta pateix problemes de circulació. Es tracta d’un estudi que l’Ajuntament ha encarregat a l’urbanista i enginyer de camins Xavier Frigola Mercader.

Descartada ja una rotonda, el projecte contempla la reurbanització de la cruïlla dels carrers Torre Malla, Aragó i Camí vell de Fornells amb semàfors. Actualment, el carrer Camí Vell de Fornells només té una vorera en un costat, amb una amplada variable que no compleix les amplades mínimes d’accessibilitat.

El document assenyala que per poder executar la reurbanització de la cruïlla caldrà enderrocar el mur d’escullera que delimita amb el club de tennis Girona i part d’una pista i arrancar una part del paviment d’asfalt existent dels carrers. Tot i això, la major part d’asfalt es preveu de mantenir, col∙locant la nova capa d’asfalt a sobre. De fet, l’informe preveu que s’hi construeixi un mur de contenció de terres per delimitar les actuals pistes de tenis de 70 metres d’allargada.

L’estudi detalla exactament què caldrà fer amb tots els serveis que hi passen com ara els cables de telefonia, l’aigua o el gas, entre d’altres. També l’enllumenat. Es proposa substituir tota la xarxa del camí Vell de Fornells, per nova conducció soterrada, nou cablejat, nous punts de llum i mantenir la xarxa d’enllumenat del carrer Aragó. Amb tot, es proposa una ampliació dels punts de llum per tal de millorar el nivell d’il∙luminació de l’àmbit. Tot plegat suposarà un pressupost estimat de 1.166.734,88 euros, tenint en compte fins i tot el mobiliària urbà o la jardineria.

Tot plegat afecta tres finques que s’hauran d’expropiar i que farà incrementar l’import de la urbanització. El club de tennis (652 m2), l’escola (160m2) i un terreny rústic (152m2). Segons l’Ajuntament, el calendari es difícil de concretar perquè queda per davant molta tramitació. Simultàniament es treballarà amb el projecte d’urbanització i amb l’ajustament del Pla general per adaptar-lo a les determinacions del propi projecte.