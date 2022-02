El grup municipal del PSC ha alertat que el control financer de moltes de les fundacions i organismes autònoms de l’Ajuntament apunten «mancances i punts de millora» així com «consideracions i recomanacions».

En total, hi ha auditories d’Iniciatives i Projectes Municipals, Cementiri de Girona SA, l’Organisme Autònom d’Educació Musical, el Patronal el Call, el Consorci del Ter, el Consorci La Sopa, la Fundació Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol i la Fundació Rafael Masó.

"Cap dels controls financers se salva de tenir consideracions i recomanacions, i probablement per això, a mig termini, es recomana analitzar la possible reducció del nombre de fundacions i organismes autònoms per la seva extinció i gestió directa de la seva activitat per part de l’Ajuntament de Girona", ressalta Esporrín. La regidora indica que Iniciatives Locals "té com a accionista únic a l’Ajuntament i que des de 2013 no té cap tipus d’activitat, amb una xifra de negocis de 0 euros, ni personal" i que l'informe de control acaba recomanant extingir la societat per tal que s’integri a l’Ajuntament de Girona.

A parer d'Esporrín, "és preocupant que tots els informes de control financer apuntin mancances i punts de millora" i demana al govern si, tal com recomana un dels informes, preveu analitzar la possible reducció del nombre de fundacions i organismes autònoms per la seva extinció i gestió directa de la seva activitat per part de l’Ajuntament de Girona.

La regidora d’Hisenda i règim Interior, Maria Àngels Planas, apunta que cap dels informes és «negatiu» i que han «pres nota» de les millores que proposen les auditories. Alguns aspectes a millorar, per exemple, és fer els inventaris dels organismes. També apunta que els Consorcis tenen tots informes positius. Sobre la possible extinció d’algun organisme explica que caldrà estudiar-ho.