El projecte de transformació de les hortes de Santa Eugènia en un nou punt d’atracció turística, el Menja’t Girona, rebrà un finançament de 4,2 milions d’euros provinents del fons europeus Next Generation. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Girona també té ben encarats rebre diners d’Europa, ha demanat 384.000 euros, per a dos projectes de transformació tecnològica, un per avançar en el concepte d’Smart City i un altre de ciberseguretat, mentre que continua a l’espera del que se li podria acabar concedint per la seva proposta de mobilitat amb què també va optar als fons Next Generation. Unes ajudes que, però, arribaran amb la petita trampa que és el mateix Ajuntament qui s’ha de fer càrrec de pagar l’IVA corresponent. Així, per exemple, en el cas del projecte de les hortes de Santa Eugènia el consistori haurà d’assumir en impostos una despesa que, segons denuncia el PSC, «no es contempla en els pressupostos que el govern va aprovar a l’octubre». Fonts municipals, admeten que l’Ajuntament de Girona, com la resta de consistoris, hauran de pagar aquest IVA, però qualifiquen de «despropòsit» el càlcul del grup socialista que, a través de la regidora Bea Emporrin que, citant els tres projectes del Pla d’Acció Local, aprovat pel govern municipal el passat desembre, que «tenen una estimació de cost», parla de possible ajudes europees per valor de «96 milions d’euros, fet que implicaria més de 16 milions d’euros d’IVA».

Per a Esporrin «l’IVA de tots els projectes l’haurà d’assumir l’Ajuntament, tot i que no es va planificar pressupostàriament» i, afegeix, que «al PSC ens preocupa que es facin demandes sense tenir clar els recursos que ha de tenir preparats l’Ajuntament». El dia de la presentació del projecte Next Generation sobre ciberseguretat, Marta Madrenas va explicar que, en aquell moment, encara no tenien si s’hauria de fer càrrec de l’IVA. Ara, quan sembla que això serà així, des del govern municipal es manté el discurs que si arriben molts fons europeus ja es trobarà la fórmula per assumir els impostos corresponents. Unes quantitats que, puntualitzen, no seran en cap cas les que posa Bea Esporrín sobre la taula «perquè no presentarem tants projectes». Fonts municipals detallen que el Pla d’Acció Local, d’on la regidora socialista ha fet els càlculs per parlar de 16 milions d’euros en IVA, són un lllistat de propostes i projecte a llarg termini. Una documentació necessària per optar a les subvencions europees, però, que «això no vol que dir que totes s’acabin presentant o fent». De moment, desgranen, pel que fa als Next Generation, Girona ha anunciat els projecte de mobilitat, de cibersegurerat i el conegut, i ja concedit, de les Hortes. Properament, se n’hi podria afegir un altre, però, tot plegat, encara lluny d’haver de pagar 16 milions d’euros en IVA. El passat mes de juny, Madrenas va explicar que la ciutat aspirava a rebre 34,2 milions d’euros de la Unió Europea, tant dels Next Generation com d’altres convocatòries, per projectes en digitalització i sostenibilitat. Si s’acabessin presentant, i aconseguint, tots aquests projectes la teòrica despesa per a les arques municipals en impostos podria voltar els 7 milions.