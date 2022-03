L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Eiximenis de Girona han reclamat a l'Ajuntament de Girona que acceleri la reforma de diversos punts perillosos de la plaça U d'Octubre. Segons l'AFA les primeres intervencions plantejades per l'Ajuntament només resolen tres dels deu punts negres que havien detectat en aquesta plaça. Es tracta de zones que consideren perilloses pels infants per les estructures que tenen. La plaça U d'Octubre està situada just davant de la porta d'entrada i sortida de l'escola. Per això les famílies demanen que es prenguin solucions cautelars mentre no s'acabi l'estudi en profunditat de la perillositat d'aquesta plaça.

El 3 de maig del 2021 un nen va caure per una de les entrades d'un aparcament soterrat que hi ha a la plaça U d'Octubre. Aquest accident va despertar la preocupació de les famílies dels alumnes de l'escola Eiximenis per la perillositat que implica aquesta plaça pels diferents elements arquitectònics que té. Des d'aquell dia, l'AFA ha entrat quatre peticions a l'Ajuntament de Girona perquè prengui mesures urgents per eliminar els riscos arquitectònics. L'última de les peticions es va enviar el passat dimecres 2 de març. Mentrestant, el consistori es va comprometre a posar fi a alguna de les mancances que té la plaça. La reforma es dividirà en tres fases, la primera d'elles hauria de començar el mes d'abril amb un pressupost de 32.000 euros. Les famílies dels alumnes d'aquest centre, però, denuncien que en aquesta intervenció només resoldrà tres dels deu punts negres que ells havien detectat com a zona de risc. Per això estan preocupats perquè seguiran sense actuar en punts com ara l'accés de cotxes a l'aparcament que hi ha a la zona del nord, que és un dels més perillosos. Per això reiteren que cal actuar en tots els punts denunciats de forma provisional a l'espera que es trobi una solució més definitiva a totes les estructures perilloses.