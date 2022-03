Vilablareix ha obert una enquesta entre els veïns per valorar el grau de satisfacció que tenen amb el poble. És la primer cop que es fa. Hi ha 32 preguntes per valorar aspectes relatius a serveis, equipaments, mobilitat, comunicació, activitats culturals i esportives. «Amb aquesta enquesta tenim com a objectiu conèixer la percepció que tenen els habitants de Vilablareix sobre el mateix municipi» explica el regidor de noves tecnologies, Marc Avellí.

L’enquesta és telemàtica i un cop es tanqui el 31 de març es faran públiques les conclusions que s’extreguin. «Els resultats ens permetran conèixer la valoració dels veïns i poder organitzar i prioritzar els projectes pendents» assegura el regidor de comunicació, Jordi Frigola.