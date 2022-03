L’empresa adjudicatària ha iniciat recentment les obres per arranjar i consolidar el talús esllavissat pel temporal «Gloria», a inicis de l’any 2020, a la zona del sud-est de l’estadi municipal de Montilivi de Girona. Els treballs, adjudicats a l’empresa Perforaciones y Voladuras Ros Carbó, han de durar uns set mesos i tenen un cost de 203.509 euros. La zona ja estava malmesa i s’havien iniciat uns tràmits previst però el temporal va acabar de provocar l’esllavissada.

El projecte inclou un estudi per assegurar l’estabilitat geotècnica per aplicar mesures d’estabilització per evitar futures esllavissades. A més es pretén millorar la mobilitat de vianants i ciclistes entre la zona esportiva i el carrer de la Universitat de Girona mitjançant un camí d’accés. Es tracta d’unes tasques complexes que afecten multitud de serveis (gas, telèfon, línies elèctriques, enllumenat, sanejament i subministrament d’aigua potable) i que es materialitzen en tres documents que sumen unes 800 pàgines amb mapes i un ventall de detalls tècnics.

Entre les dades que demostren la magnitud dels treballs hi ha els 1.115 metres cúbics de terra que es calcula que caldrà portar a l’abocador. S’esbrossarà una zona de 1.096 metres quadrats, on posteriorment s’hi plantaran espècies vegetals. La malla ocuparà 552 metres quadrats i els ancoratges estaran en 320 metres.