La Catedral de Girona s'ha omplert de gom a gom aquest matí per la celebració de la missa exequial del Bisbe de Girona, Francesc Pardo. La cerimònia està celebrada per l'arquebisbe de Tarragona, el gironí Joan Planellas, i concelebrada per l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, i el nunci apostòlic d'Espanya, Bernardito C. Azua, entre altres. A la Catedral s'ha disposat seient per a 900 persones, entre les quals hi ha les conselleres Lourdes Ciuró i Gemma Geis, el president d'ERC, Oriol Junqueras, i nombroses autoritats.

Adeu a un bisbe afable, tradicional i catalanista Pardo serà enterrat en una cripta construïda l'any 2008 que té capacitat per acollir quatre bisbes, dels quals ell serà el primer. Serà el primer bisbe que s'enterra a la Catedral des de 1963.