L'Ajuntament de Girona ha iniciat aquesta setmana el procés per renovar progressivament els pictogrames de tots els lavabos d'equipaments municipals amb l'objectiu de fer-los inclusius. La Piscina Municipal de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla és el primer espai on es desplegaran els nous dissenys, que compten amb pictogrames inclusius per a persones que no s'identifiquen amb el sexe biològic amb què han nascut. L'elaboració dels grafismes s'ha fet a través d'un procés participatiu amb persones del col·lectiu LGTBIQ per tal de consensuar una imatge respectuosa amb la seva identitat.

El regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, ha destacat «la importància de la proposta, que s'ha estat treballant durant els darrers mesos per tenir una ciutat més inclusiva en els equipaments esportius, i que forma part d'una voluntat més àmplia, amb altres accions que ja s'estan duent a terme, com les formacions al personal d'aquests equipaments, cartelleria específica, o l'actualització dels reglaments corresponents». Per la seva banda, la regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha explicat que «des del Servei d'Atenció Integral a la diversitat afectivosexual i de gènere de Girona, treballem en moltes línies per proposar solucions als diferents reptes que ens anem trobant. Aquesta és una acció que, a part de ser útil per a les persones del col·lectiu, també ens permetrà augmentar la sensibilització de la ciutadania. Per això la voluntat és anar-ho ampliant progressivament a tota la xarxa d'equipaments municipals, de manera que com a Ajuntament també donem exemple en el respecte cap al col·lectiu LGTBIQ i les seves necessitats en els àmbits més quotidians». Els dissenys presentats també inclouen altres icones com el símbol d'un nadó per fomentar la corresponsabilitat en les cures o un nou pictograma per a les persones amb diversitat funcional. Amb aquesta acció es busca que tota la ciutadania se senti representada i inclosa en els diferents espais de la ciutat. La iniciativa sorgeix de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament juntament amb el Servei d'Atenció Integral a la diversitat afectivosexual i de gènere de Girona (SAI), amb la voluntat d'eliminar els espais que segreguen per sexe i d'assolir una ciutat plenament respectuosa envers la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la ciutadania. D'aquesta manera també es compliria amb la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI) i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Bertran ha afegit que «és important començar a fer camí, i estem molt contents de poder-ho fer des de la regidoria d'Esports del consistori en coordinació amb el SAI, per així poder transportar-ho a tots els equipaments municipals, i que realment sigui un nou model de pictogrames, homogeni per a tota la ciutat». La intenció de l'Ajuntament de Girona és estendre aquesta iniciativa a tots els equipaments esportius municipals en una primera fase, i traslladar-ho també a la resta d'equipaments municipals durant els mesos vinents.