El passat mes de setembre, els tuits de dues alumnes afirmant que un professor de Filosofia de la Universitat de Girona és un "assetjador sexual" van ser el detonant de l'activació del Protocol sobre violència i assetjament per raó de sexe de la universitat gironina en un procés que es va tancar aquest dimecres. La investigació conclou, segons una resolució firmada pel rector Quim Salvi, que "la Comissió no ha trobat evidències de l'assetjament sexual imputat". Una conclusió que, segons el portaveu de la Plataforma Feminista de la UdG F.A.C (Faràs alguna cosa?), és "la gota que fa vessar el got" i l'origen de la concentració d'aquest matí davant de rectorat demanant la "revisió dels protocols" i que es facin "fora els assetjadors de la universitat".

Des de la Universitat, els vicerectors de Comunicació, Salvador Martí, i Compromís, Sílvia Llach, han parlat després de la concentració per assegurar que "la universitat és la primera interessada en què no hi hagi comportament d'assetjament ni de violència de gènere" i que els protocols "estan en permanent revisió després de cada cas que s'obre i es tanca". Martí ha puntualitzat que la revisió no vindrà no només per part de la UdG sinó també des de la Generalitat "amb la nova Conselleria de Feminismes que està fent una revisió marc de tots els protocols de totes les universitats; i esperem que això ens indiqui quins són els marcs per refer el protocol actual que, evidentment, necessita ser reformat".

En el cas del professor de Filosofia acusat, el protocol no va ser activat per les presumptes víctimes sinó per part de la mateixa Facultat de Lletres i del mateix docent per defensar-se després de la publicació dels tuits. "Després de set mesos d'investigació, pèssima i totalment parcial, en què les noies que hi estan implicades s'hi han deixat temps d'estudi i feina, diners i salut mental, després d'haver aportat proves que qualsevol de nosaltres més que suficients, la UdG resol el cas dient textualment que la Comissió no ha trobat evidències de l'assetjament sexual imputat", han explicat els portaveus de la Plataforma Feminista que han reunit un centenar d'estudiants en la concentració de protesta d'aquest matí.

Des de la plataforma s'ha reclamat una revisió dels protocols perquè, entre altres punts, es "garanteixi l'anonimat de les denunciants al llarg de tot el procés" i, sobretot, "s'expulsi el professorat acusat amb proves verídiques d'assetjament sexual, un delicte penat per la justícia que la UdG i el rector no sembla reconèixer".

Després de la protesta organitzada per la Plataforma Feminista F.A.C., el Consell d'Estudiants de la UdG ha fet públic un comunicat demanant "una revisió efectiva del protocol d'assetjament per raó de sexe, gènere i sexualitat" que hauria de "plantejar l'anonimat de les persones declarants sigui denunciat o denunciant".

Per l'òrgan estudiantil, la protesta d'aquest matí és una mostra de la "desconfiança de l'estudiantat cap al professorat que pot impunement crear situacions desagradables envers col·lectius més vulnerables, és una situació delicada que la universitat ha d'entomar i revertir-la amb formacions i polítiques per protegir les possibles situacions d'abús de poder".