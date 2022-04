Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona aquest diumenge tenien muntat un control a la carretera dels Àngels al seu pas per Quart i van acabar denunciant dos conductors i un dels substituts va anar-hi drogat i sense carnet.

Cap a tres quarts de deu del matí van aturar dos vehicles que anaven per aquesta coneguda via, a l'altura del punt quilomètric 3,5 de la GIV-6703, que comparteixen sobretot els caps de setmana amb ciclistes. Tram on fa uns mesos s'hi va produir un atropellament mortal d'una ciclista per part d'un conductor begut.

En el primer vehicle aturat hi anava un home que va donar positiu en el test de drogues i els Mossos de Trànsit el van denunciar administrativament per anar sota els efectes de substàncies estupefaents.

Mentre estaven amb aquest conductor, els agents van fer aturar un altre cotxe. En aquest hi anava un jove de 19 anys al volant. El conductor novell es va negar a ser sotmès a la prova de drogues i per això, li van obrir diligències. D'altra banda, va accedir a ser sotmès al test d'alcoholèmia, el qual va donar un positiu de 0,17 mg/l i en ser novell, això es considera positiu. Per aquest motiu, els Mossos de Trànsit de Girona li van immobilitzar el vehicle.

Conductor substitut drogat

Per poder seguir el seu trajecte, el jove va demanar a una altra persona que hi anés per fer de conductor substitut. Fins a la carretera dels Àngels hi va pujar un conductor de 28 anys amb el seu turisme. Un home que va acabar denunciat tan penal com administrativament. D'entrada, els policies van comprovar que tenia el permís suspès temporalment per l'autoritat judicial i això li va suposar diligències penals. D'altra banda, els policies també van sospitar que podia anar sota els efectes d'alguna substància i li van practicar el drogotest i va donar positiu. Això li va suposar una denúncia administrativa. La situació però no acabar aquí ja que en comprovar les dades del vehicle, els Mossos de Trànsit van constatar davant la seva sorpresa que el vehicle estava donat de baixa i no tenia assegurança.

Per tot això, el conductor de 28 anys va acabar denunciat penal i administrativament.