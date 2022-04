Els vots dels catorze regidors de Junts i ERC a l'Ajuntament de Girona, conjuntament amb el de l'única regidora de Cs, han permès augmentar de 17,5 a 23 les hores del contracte d'un assessor dels taronges. El govern local justifica el canvi per "regularitzar la situació" del grup municipal, després que es restituís el passat divendres. Per contra, l'oposició (Guanyem Girona, PSC i el regidor no-adscrit) ha carregat contra l'"acord polític" entre el govern local i Cs.

El regidor no-adscrit, Daniel Pamplona, ha criticat que l'assessor contractat per Cs "no té carrera universitària" i per això ha de tenir un contracte d'auxiliar administratiu. Amb el nou cartipàs s'allarga el contracte d'aquest assessor "perquè cobri igual que un tècnic".

El grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Girona comptarà amb dues places de mitja jornada d'assessor en el nou cartipàs aprovat per urgència en el plenari d'aquest dilluns. Fins ara, el cartipàs ja preveia que el grup municipal tingués dret a contractar un tècnic administratiu durant 17,5 hores i un auxiliar administratiu 17,5 hores més. El nou acord presentat aquest dilluns al plenari, però, és que en comptes de dos contractes de 17,5 hores es doni lloc a dues places d'auxiliar administratiu i un d'ells amb contracte de 23,5 hores.

El regidor no-adscrit a l'Ajuntament, Daniel Pamplona, ha criticat que sigui una estratègia "camuflada" perquè l'assessor contractat pel grup municipal "cobri igual que un tècnic" malgrat que només pugui ser contractat com a auxiliar administratiu perquè no té estudis universitaris. Per aquest motiu, Pamplona considera que es tracta "d'un frau de llei en tota regla" i per això ha anunciat que presentarà un recurs de reposició.

Més hores d'assessoria

Per la seva banda, la regidora socialista, Bea Esporrín, ha preguntat al govern municipal els motius pels quals es degradava una plaça d'assessoria de tècnic administratiu a auxiliar administratiu. Esporrín ha criticat la urgència d'aquestes mesures i la falta de consens a l'hora de pactar el nou cartipàs. "Aquesta no és la manera", ha conclòs la regidora del PSC.

Igual de crític amb aquest acord ha estat el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas. El cap de l'oposició ha qualificat aquest pacte com un "acord polític" i lamenta que "la proposta de Junts i ERC" doni "més hores de feina d'assessoria a Cs". Salellas ha qüestionat que s'ampliï el contracte per a l'auxiliar administratiu de les 17,5 hores previstes a les 23,5 pactades.

"Regularització" del grup municipal

La resposta del govern local ha estat que aquesta modificació del cartipàs respon només a una "regularització" del grup municipal de Cs, després que el passat divendres es restituís durant un plenari extraordinari. El portaveu de Junts, Lluís Martí, ha demanat als partits "no buscar tres peus al gat" i entendre que "tothom pot tenir assessors tècnics o auxiliars administratius".

El canvi de cartipàs aprovat en el plenari d'aquest dilluns a la tarda ha aconseguit els vots de les dues formacions del govern local (Junts i ERC) amb el vot favorable de la única regidora que forma el grup municipal de Cs. La resta de grups (Guanyem Girona, PSC i el regidor no-adscrit) han votat en contra dels punts, entrats per urgència.