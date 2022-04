L’Ajuntament de Girona està en contacte amb la Diputació per no perdre una subvenció que li havia concedit a finals de l’any 2020, de 120.000 euros, destinada a arreglar els lavabos i les dutxes de l’equipament social. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, va explicar durant el ple de dilluns que estan parlant amb l’organisme provincial pel risc de perdre aquest ajut però va indicar que si això passés, ja tenen garantit que se’ls hi tornaria a concedir. La problemàtica rau del fet que l’Ajuntament no va tenir el projecte a punt quan tocava, però ara ja el tenen enllestit. Núria Pi va explicar que van trobar diferents impediments. Primer es va detectar que les instal·lacions tenien risc de transmissió legionel·losi i posteriorment també deficiències per fer arribar l’aigua calenta a la part superior de l’edifici. A més, la Sopa no pot elaborar projectes i la jurista del centre va marxar.

La representants del govern responia així a diverses preguntes del PSC i de Guanyem sobre l’endarreriment de les obres i el perill de perdre la subvenció. L’endemà de la sesió plenària, Guanyem va voler insistir en què l’Ajuntament de Girona hauria de «retornar» una subvenció de 120.000 euros per la Sopa. En un comunicat, la formació va assenyalar «la incapacitat de l’equip de govern per impulsar en l’últim any i mig la subvenció obtinguda per fer reformes a l’edifici de La Sopa, que al seu parer «podria portar el consistori gironí no només a tornar la subvenció sinó també a assumir interessos de demora». La regidora de Guanyem, Dolors Serra, va indicar que se li feia «difícil d’entendre que en un moment d’increment de la desigualtat i del sensellarisme a la ciutat, el Govern deixi passar oportunitats per modernitzar un equipament central en les polítiques de suport a les persones». Guanyem va explicar que després de rebre la subvenció, a l’estiu de 2021 el propi Ajuntament va anunciar que es començaven a redactar el projecte per les obres i que els diners servien per pagar entre el 85% i un 90% del cost total. En aquell moment l’entitat Som Sostre va denunciar que de les 16 dutxes de La Sopa només 6 funcionaven correctament i només dues d’elles disposaven d’aigua calenta. «Nou mesos després, el govern no ha executat ni un euro d’aquella subvenció i la situació és límit també a l’equipament». Per Serra, «aquest és un nou cas de mala gestió municipal». La formació va recordar que la situació encara és més «estrambòtica» perquè la Diputació forma part del Patronat de la Sopa i, per tant, com que fa anys que no incrementa el seu suport a l’equipament, l’únic de la província de les seves característiques, «l’ha abocat a aquesta situació de precarietat».