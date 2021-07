Les cambres higièniques -que inclouen dutxes i wàters- del Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa de Girona se sotmetran a una remodelació. Es tracta d’unes reformes que estan subvencionades per la Diputació. Fonts de l’Ajuntament gironí justifiquen els treballs pel fet que «els serveis higiènics s’utilitzen de forma continuada», de manera que la reforma millori els serveis prestats. Ara s’està redactant el projecte per poder licitar l’obra.

Actualment La Sopa compta amb un total de 16 dutxes, que donen cobertura tant a les persones que hi resideixen com a sensesostre que viuen al carrer i fan ús de serveis bàsics al centre. Les persones que fan àpats al centre utilitzen els serveis higiènics.

L’import de la subvenció serà de 120.000 euros, que equival a un percentatge del 85-90% del total de la reforma. La resta serà assumit pel pressupost de La Sopa, que és finançat sobretot per l’Ajuntament de Girona.

Tot i que des de l’entitat Som Sostre havien denunciat el gener passat que tenien constància que només 6 de les dutxes funcionaven a La Sopa, i que només dues d’elles eren d’aigua calenta, des del consistori apunten que «les dutxes espatllades es reparen en el moment que hi ha alguna incidència o no funcionen». Se n’ocupen les brigades municipals.

Un 37% més d’esmorzars

Les dades d’ús dels serveis bàsics de La Sopa, facilitades per l’Ajuntament de Girona, denoten un augment d’usuaris i de serveis oferts en el primer mig any de 2021. Així, entre gener i febrer es van servir dinars a 149 usuaris, mentre que entre març i abril s’hi van sumar 12 usuaris més, arribant als 161.

La quantitat de dinars ha passat de 2,180 a 2,485. El servei d’esmorzars també ha augmentat entre aquests dos períodes, en concret en un 37%: s’ha passat dels 1.337 esmorzars entre gener i febrer, a 1,834 entre març i abril.

Durant aquests mesos, però, encara estava en funcionament el recurs per a persones sense sostre que es va habilitar al Palau Firal, i que va tancar el 10 de maig. El recurs es va habilitar a finals d'octubre, quan es va posar en marxa el pla de fred, però també responia a la restricció horària del confinament nocturn que va acabar el dia 9 d’aquell mes. Al Palau Firal hi van pernoctar al voltant d’unes quaranta persones, assolint pics màxims de 65, sobretot a l’època de més fred. Un cop tancat el dispositiu, que va costar 482.000 euros, 45 persones van ser derivades a La Sopa: 18 homes i 6 dones van ser acollits per l’equipament, i 21 persones més es van vincular al servei de menjador, dutxa i seguiment social.