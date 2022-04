La nova Clínica Girona ja és una realitat i, ara sí, ja està en ple funcionament. Després de la inauguració institucional, fa una setmana, més d’algun pacient despistat ja havia acudit al nou equipament per fer-se alguna prova o perquè tenia visita mèdica pensant-se que ja estava obert. Al llarg de les últimes setmanes hi ha hagut un anar i continu de tot el personal per tal d’anar-se habituant al nou lloc. Però no ha sigut oficialment fins avui, tal com estava previst, que pràcticament tots els serveis ja han començat a estar operatius.

Arribar fins aquí no ha estat fàcil, es tractava d’un projecte molt ambiciós que ha experimentat algunes dificultats, com ara endarreriments en les obres per diversos factors. Finalment, però, les noves instal·lacions han vist avui la llum i els primers a estrenar-les han sigut deu pacients que ja estaven ingressats a l’antic edifici i, de fet, eren els únics que quedaven. És per això que, aquest matí a primera hora, els han traslladat amb ambulància cap a la nova clínica.

Aquest nombre tan reduït es deu al fet que des de dimarts passat i coincidint amb Setmana Santa, quan l’activitat sol ser baixa, es van deixar de fer intervencions programades i només s’atenien les urgències i els parts. La majoria de pacients traslladats havien ingressat a través d’urgències o bé encara s’acabaven de recuperar d’alguna intervenció quirúrgica de fa més dies i encara no estaven preparats per a rebre l’alta.

Com a curiositat, els primers pacients han sigut un nadó nascut aquesta matinada i la seva mare. I és que fins a primera hora del matí, el servei d’urgències ha estat actiu i, a partir de les 7, s’ha obert el de la nova clínica. La directora assistencial del centre sanitari, Eva Palau, ha explicat a aquest diari que a les 7 i 5 minuts ja han atès el primer pacient a les noves instal·lacions.

Cap pacient crític

Respecte a la resta de pacients que s’han desplaçat, la majoria eren d’edat avançada. Han sortit amb llitera acompanyats per zeladors des del lateral que dona al carrer Bisbe Lorenzana, on fins ara hi havia l’accés al servei de nefrologia i hemodiàlisi. Alguns d’ells anaven sedats i necessitaven oxigen però no n’hi havia cap de crític. Respecte a això, aquesta nit s’han mantingut els recursos assistencials necessaris per si ingressava algun pacient a l’UCI. En aquest cas, el trasllat hauria sigut més complex i hauria fet falta una ambulància especialitzada, però al final no ha sigut així.

En total, s’han necessitat cinc ambulàncies del consorci del transport sanitari, que han hagut de fer dos viatges cadascuna per tal de traslladar tots els pacients de forma ràpida i segura. El trajecte relativament curt i el poc trànsit, tenint en compte que es tracta d’un dia festiu, són dos factors que han jugat molt a favor. «En una hora i mitja ja ho hem enllestit i ha anat tal com havíem previst, sense cap incidència», explica el gerent de la clínica, Carles Espígol.

En una hora i mitja hem fet el trasllat dels pacients sense incidències Carles Espígol - Gerent

De fet, un cop les ambulàncies han anat arribant al servei d’urgències de la nova clínica, ja hi havia zeladors que els esperaven i, amb el suport del personal del transport sanitari, s’han anat ubicant als serveis corresponents.

Un dels zeladors que ja estava ubicat al nou edifici, Jordi de la Muñoza, fa quinze anys que treballa a la Clínica Girona. «Estem molt orgullosos que s’hagi fet la nova clínica, per fi, i també neguitosos. Aquesta nit ja estava despert molt abans pels nervis». De la Muñoza, juntament amb altres treballadors del seu torn, ha començat una hora abans per tal que tot estigués controlat.

La manera de transportar les camilles és idònia, no hi ha dificultats noves Jordi de la Muñoza - Zelador

«Feia cinc o sis dies que ja anava venint amb un dels cap d’urgències per anar-lo ajudant i adaptant-me a la nova ubicació», explica el zelador, qui admet que «malgrat les grans diferències entre les dues instal·lacions, no hi ha cap dificultat afegida, tot el contrari, perquè ens van facilitant les coses i la manera de transportar les lliteres és idònia». Finalment, valora positivament la nova situació de les instal·lacions perquè estan als afores de Girona però també «relativament a prop» del centre, amb una «bona» accessibilitat.

Seguidament, l’administrativa d’admissions, Anna Pairó, també fa quinze anys que està a la clínica. En el seu cas, admet que els canvis «sempre fan impressió» però es tracta d’un avenç «molt important» en molts aspectes. On notaran més el canvi és en la distribució d’habitacions. «A l’antic edifici ho teníem molt per mà i ara hem de tornar a agafar la rutina, tot i que ja fa dies que estem venint per habituar-nos», explica.

S’ha ampliat molt l’hospital de dia, de manera que és com una planta Anna Pairó - Administrativa d'admissions

En conclusió, afegeix que s’ha ampliat l’hospital de dia de manera que gairebé és com una planta nova i, en general, s’ha renovat la maquinària i s’han augmentat els quiròfans. «L’altra clínica se’ns quedava antiga i petita», conclou.

Servei de diàlisi, actiu

Paral·lelament, un altre servei ja actiu al nou edifici aquest matí ha sigut el de diàlisi. El tractament convencional es fa cada dos dies i, el grup que va rebre l’última sessió dissabte, avui ja l’ha reprès, però a les noves instal·lacions. El servei de nefrologia i diàlisi de la Clínica Girona es va crear l’any 1972 i des d’aleshores no ha parat de créixer fins a esdevenir un referent per a les comarques gironines. A tall d’exemple, en l’actualitat s’atenen més de 180 pacients.

Els pacients que fan diàlisi estrenen segona casa, com tots nosaltres Àngels Vilà - Supervisora de nefrologia i hemodiàlisi

La supervisora, Àngels Vilà, destaca la «il·lusió» d’estrenar una clínica nova perquè es podrà oferir un servei més «adient» i de més «qualitat». També admet que, al principi, hi haurà cert «risc» perquè hi poden haver «petites coses» que fallin. Malgrat tot, es mostra optimista i posa l’accent a la «gran transformació» que experimentarà l’entrada sud de Girona. «Els pacients que reben diàlisi estrenen segona casa, de la mateixa manera que ho fem tots els professionals», afegeix la supervisora del servei de nefrologia i hemodiàlisi.

Barreja d’il·lusió, nervis i enyorança per l’edifici antic. Aquests han sigut els sentiments més recurrents que han experimentat la majoria de treballadors al llarg del dia d’avui, com també la directora assistencial, Eva Palau. «Tot està funcionant molt bé, ja vam triar fer el trasllat avui a propòsit, tenint en compte que no hi havia activitat programada. Esperem que aquesta nova etapa que encetem sigui tan fructífera com els gairebé 90 anteriors, a l'altre edifici».

En referència a això, cal recordar que va ser la primera clínica de la ciutat de Girona, en una època, la dels anys 30, on només existia l’Hospital Provincial de Santa Caterina i en la qual el panorama de la ciutat, des del punt de vista sanitari, era nefast perquè encara s’arrossegaven algunes de les grans epidèmies de finals del segle XIX.

Tenim il·lusió, però també nervis i enyorança per l'antic edifici Eva Palau - Directora assistencial

Al llarg de tots aquests anys, el centre sanitari ha anat apostant per la innovació en la maquinària. En aquest cas, no ha sigut una excepció, ja que pràcticament tots els aparells són nous. «Ahir vam acabar d’esterilitzar els estris que hem traslladat però hem fet una gran aposta per la nova maquinària, com per exemple de diagnòstic de la imatge», concreta Palau.

Respecte als aparells antics, Palau explica que les mateixes empreses comercials se’n faran càrrec i, d’altra banda, també estan oberts a oferir-los a diverses ONGs que han mostrat interès per adquirir-los. Pel que fa a l’antic edifici, no ha avançat com es gestionarà la seva utilitat, en un futur. «De moment ens hem d’habituar en el nou lloc i acabar de deshabilitar l’antic, després ja concretarem la resta», explica.

Per acabar, a partir de demà a les 8 del matí les consultes externes ja estaran actives. De fet, ja hi ha pacients programats per a operar-se i fer-los proves. De moment, està previst que ingressin una vintena de pacients.

Col·laboració de tot el personal

El gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, ha volgut agrair l’esforç de tot el personal implicat. «Ells són qui han fet possible que el trasllat hagi sigut un èxit», detalla. A part dels pacients, avui també s’acabarà de moure la maquinària pendent de l’altre edifici.

Al llarg del matí, ja han anat ingressant pacients a urgències i tots els serveis del centre sanitari han anat entrant en funcionament, com la cafeteria, que cap a les 9 ja rebia els primers clients.

Daniela Grigore n’és una de les cambreres i, tot i que fa molt poc que hi treballa perquè està cobrint una baixa, ha viscut de ple el trasllat. «Fins a l’últim dia vaig estar treballant a l’altre edifici per tal d’oferir aquest servei, tot i que ja havia vingut alguna vegada al nou edifici per adaptar-me», concreta Grigore. La cafeteria també ha augmentat de capacitat i comptarà amb més treballadors, inclús oferirà una carta més «variada», detalla Grigore.

La cafeteria és molt més espaiosa i ofereix una carta més variada Daniela Grigore - Cambrera

La cambrera destaca la bona ubicació de les noves instal·lacions i valora positivament que sigui «més fàcil» aparcar per als familiars que venen a visitar els pacients.

En definitiva, la nova clínica, ubicada al carrer de Barcelona 206, triplica l’espai de l’anterior edifici. Actualment compta amb una plantilla d’unes 600 persones i les noves instal·lacions disposen de 120 llits d’hospitalització, vuit quiròfans intel·ligents d’alta definició, tres sales de part i tres per a endoscòpies, vuit boxes a la unitat de cures intensives (UCI) i deu els boxes d’urgències, una àrea d’hospital de dia, oncològic i de medicina del dolor, amb 20 boxes individuals, una sala de cirurgia menor ambulatòria i també més sales d’hemodiàlisi. Tot això amb el suport de serveis permanents de diagnòstic per la imatge, d’anàlisis clíniques i d’anatomia patològica. La nova clínica té també 180 places d’aparcament al soterrani.