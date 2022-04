Només una empresa ha presentat una oferta per fer-se càrrec del nou contracte milionari del servei de recollida de residus i neteja viària de Girona. Es tracta de la Unió Temporal d’Empreses formada per la gironina Construccions Rubau i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), actual adjudicatària del servei, segons ha pogut saber Diari de Girona. El preu de sortida del concurs públic era de 168.961.964,64 euros per vuit anys i el termini per presentar propostes finalitzava aquest dimecres. L’oferta que ha presentat l’UTE no es coneixerà fins que la mesa de contractació comenci a estudiar tota la documentació.

La licitació d’aquest contracte és la més alta de Catalunya del primer trimestre de l’any, segons el darrer informe trimestral de licitacions fet públic per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya. Darrere seu, hi ha la recollida de residus municipals i la neteja viària de Manresa, amb un concurs públic amb preu de sortida de 92,3 milions d’euros i 11 anys de durada.

Actualment, el servei de neteja l’està fent l’empresa mixta Girona + Neta, formada per FCC i l’Ajuntament. Va obtenir l’adjudicació l’any 2011, quan cuejava el tripartit municipal. El preu de sortida era de 93,324.333 euros i l’empresa guanyadora va proposar una rebaixa del 3,6% situant el preu en 89.977.774 euros. La societat que va quedar en segon lloc, Urbaser, va decidir presentar un recurs i portar el cas als tribunals en considerar que havia guanyat. Finalment però, va retirar la demanda. Girona + Neta va servir per substituir la històrica Musersa, on la part privada també era FCC. Després de finalitzar el contracte de vuit anys, es va anar renovant el servei per mitjà de pròrrogues fins que l’oposició va bloquejar una nova pròrroga a finals de l’any passat. Ara mateix, el servei continua i l’Ajuntament va pagar les factures segons el servei que va fent l’empresa, mentre s’acabava de redactar el nou contracte per treure’l a concurs i mentre no s’adjudica. El nou servei, podria implementar-se ja cap a la tardor. Qui ha desplegat tot el contracte segellat des d’aquell moment, han estat diferents governs de CiU, encapçalats primer per Carles Puigdemont i ara per Marta Madrenas. Ahir l’alcaldessa no es va mossegar la llengua a l’emissora municipal Girona FM amb tot el que ha comportat rebre l’herència d’aquella adjudicació. Madrenas va posar èmfasi en recordar que el contracte el va fer «el PSC» abans que entrés el nou govern i que es va iniciar, precisament, ja amb el nou govern. Un contracte «clarament deficient», segons l’alcaldessa. «Un contracta el qual la ciutadania s’ha mostrat queixosa. Era molt perfectible, millorable. Directament insuficient», va insistir. Un cop segellada l’adjudicació no es poden fer modificacions perquè empreses que no van guanyar o no es van presentar podrien impugnar i demanar indemnitzacions milionàries. Madrenas va assegurar que després dels tràmits obligatoris que marca la llei i que són «terribles i enrevessats», espera que amb el nou contracte, que s’implementarà cap a la tardor, «la ciutadania notarà molt el canvi».

El nou contracte recuperarà la presència de l’aigua en la neteja. Es passarà almenys un cop a la setmana per tots els carrers de la ciutat amb camions i mànegues. «Va ser una mala idea treure-ho», va dir en referència al contracte del 2011. També es reduirà la quantitat de quilòmetres que faran els operaris que fan la neteja viària a peu amb escombres. Es considera que si han de cobrir menys espai podran netejar més a fons la zona.

A més a més, el nou contracte inclou el desplegament de contenidors intel·ligents per tota la ciutat o el model porta a porta allà on sigui possible, per tal d’aconseguir un major índex de recollida selectiva.