Més d'un centenar de treballadors de l'Ajuntament de Girona s'han tornat a concentrar davant del consistori per reclamar a l'equip de govern (JxCat i ERC) que compleixi els acords salarials. El focus de la protesta s'ha centrat en què el consistori no els ha apujat el sou gradualment, com recollia el pacte per la Valoració de Llocs de Treball (VLT) del 2019.

Convocats per tots els sindicats, els treballadors han amenaçat de mobilitzar-se per 'Temps de Flors' si abans l'Ajuntament no mou fitxa. Durant la protesta, els treballadors han reclamat la dimissió de l'alcaldessa, han llançat petards i han desplegat dues pancartes davant la façana del consistori: 'Madrenas paga!! Temps de Flors, Temps de VLT' i 'Volem cobrar ja!'.

La concentració, que ha reunit més d'un centenar de treballadors, l'ha precedida una marxa lenta dels vehicles de les brigades. Han sortit des del magatzem de Mas Xirgu i, fent sonar els clàxons durant tot el trajecte, han arribat fins al pont de Pedra i la plaça del Vi. Aquí, la plantilla ha llançat petards i ha cridat "Madrenas dimissió!!", exigint que es faci efectiu el pacte que acompanyava la VLT.

La protesta l'han convocada els cinc sindicats amb representació al consistori: CCOO, la UGT, la Intersindical-CSC, el CSIF i l'SPL-CME. Recorden que la VLT preveia que s'actualitzessin els sous dels treballadors en un termini d'entre cinc i vuit anys, i que cada exercici s'aniria aplicant una puja gradual d'un 10%.

"El primer any aquest percentatge es va acomplir; però el 2020 tan sols va ser d'un 2%, i l'any passat no es va aplicar cap augment", ha criticat el delegat sindical de CCOO a l'Ajuntament, Rafael Navarro. "Ja hem presentat una denúncia pels incompliments de l'acord d'aquests dos últims anys, però el que volem és que se'ns pagui allò acordat", ha afegit.

A tota la plantilla

Navarro explica que, de fet, fa poc el ple municipal ja va aprovar una partida de 750.000 euros per fer efectius els augments pactats en la VLT. Però que encara no se'ls ha dit quan se'ls farà efectiu l'increment, i que tampoc saben si es farà extensiu a tota la plantilla o al 85% del personal laboral i funcionari. "Volem que es pagui, i defensem que es faci a tothom, perquè al final és una decisió política", subratlla el portaveu de CCOO.

Rafael Navarro concreta que, ara fa pocs dies, es van reunir amb l'alcaldessa però que de la trobada "no en van sortir solucions". I que avui mateix tenien prevista una reunió de la mesa de negociació, que s'ha acabat anul·lant. "Entenem que si no podem parlar, no arribarem a cap solució", ha criticat el representant sindical.

Protesta per 'Temps de Flors'

Durant la concentració, els treballadors han desplegat dues pancartes reclamant cobrar allò pactat amb la VLT i han amenaçat de dur a terme protestes coincidint amb 'Temps de Flors', la mostra que cada any atrau milers de visitants a la ciutat i que aquest 2022 recupera el format prepandèmia.

De fet, entre els cartells que han exhibit n'hi havia un que imitava la imatge gràfica de la mostra, substituint 'Temps de Flors' per 'Temps de Deutes' amb la cara de l'alcaldessa, Marta Madrenas. "Volem que se'ns pagui allò que pertoca, i que se'ns asseguri que el pressupost de l'any que ve també inclourà una partida per complir amb els percentatges acordats", ha dit Navarro. "Correspon a l'Ajuntament solucionar-ho, perquè sinó els treballadors estan disposats a mobilitzar-se per 'Temps de Flors' perquè es visualitzi el seu malestar", ha conclòs.