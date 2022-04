«En aquesta època de mascaretes, de tancaments, del 25%, de maleïdes guerres, de pujades de llum i crisis energètiques, ser un Tarlà és revolucionari». Amb aquestes paraules, el pregoner, l’actor Jordi Rico ha animat els gironins a gaudir de la primavera mentre es preparava per fer giravoltar el Tarlà. Les festes de Primavera de Girona, amb nucli a l‘Argenteria i la Rambla Llibertat, comencen sempre amb la tradicional l’acte de la penjada del Tarlà.

El pregoner, actor teatre i de multitud de sèries de TV3, va explicar les similituds de la llegenda del Tarlà, conegut també com el Xato, amb l’època que els ciutadans hem patit en els darrers anys:«la gent s’havia de quedar a casa tancada i tothom estava desanimat, avorrit i trist». Ara per culpa de la pandèmia de la Covid-19 i en l’època del Tarlà, per culpa de la pesta negra que va afectar la ciutat de Girona. El Xato va animar, segons s’explica, els gironins amb cabrioles pels terrats mentre la gent no podia sortir de casa.