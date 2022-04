Les Festes de Primavera de Girona recuperaren el format i programa habituals i el Tarlà tornarà a giravoltar pel carrer Argenteria dos anys després. La tradicional penjada d'aquesta popular figura es farà aquest dissabte a les 12 del migdia i serà l'acte central de les festes. Com en altres ocasions, l'acte comptarà amb el pregó de les festes, que aquest any anirà a càrrec de l’actor Jordi Rico. L’última vegada que el Tarlà va sortir al Barri Vell va ser l’any 2019. L'any passat va visitar les diverses escoles bressol i de primària de la ciutat com una alternativa a la programació tradicional, en un format adaptat a la pandèmia per fer contents els més petits.

"Volem que la cultura popular gironina bategui, perquè aquesta és una part central del nostre estil de vida i qualitat de vida", assegura el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats. Més enllà de la penjada del Tarlà, les Festes de Primavera portaran a la ciutat una desena de propostes populars i festives entre el 22 i el 24 d’abril. El mateix dia 23 d’abril, a partir de les onze, la Fal·lera Gironina farà una cercavila amb els gegants i els capgrossos de Girona. Part de la imatgeria festiva de la ciutat sortirà dels jardins de la Infància i recorrerà la plaça de Catalunya, la rambla de la Llibertat i el carrer de l’Argenteria per portar el Tarlà fins al seu destí. Durant la jornada de dissabte tindran lloc tres activitats més. Per una banda, a les dotze, la plaça de la Independència acollirà una ballada de sardanes i, a les cinc, la rambla de la Llibertat serà l’escenari de l’espectacle familiar de circ Mr. Arlet, de la companyia Moi Jordana Cia. de Circ. A més, tant dissabte com diumenge se celebrarà el taller “Acrobàcia aèria, de la tècnica al moviment orgànic”, organitzat amb la col·laboració del Centre de Formació Teatral El Galliner. Divendres, a la Catedral, l'espectacle la 'Consueta de Sant Jordi' donarà inici a les festes i diumenge hi haurà la vuitena trobada de Mulasses de Girona a la rambla de la Llibertat. Tancarà la programació de les festes l’activitat La Gerionada, que és novetat d’aquest any. La proposta, que anirà a càrrec de la Fal·lera Gironina, consistirà en una plantada de gegants on es reuniran els convidats del gegant Gerió, l’ésser mitològic de tres caps i sis braços de Girona. El Tarlà és una de les figures més típiques de Girona. Es col·loca al carrer de l'Argenteria pels volts de Sant Jordi, durant les Festes de Primavera de la Rambla i l’Argenteria. Es tracta d'un ninot penjat d'una barra que reposa entre dos balcons, que fa giravoltes, va vestit de joglar i porta esquellerincs a les puntes del barret. La llegenda explica que fa molts anys al carrer de l’Argenteria hi va haver la pesta i que aquest fet va provocar el tancament de la via pels dos extrems. Per tal de distreure la ciutadania, la llegenda diu que un veí anomenat Agustí els divertia fent tombarelles. Més endavant va ser cridat per la canalla com a 'xato' i finalment s’ha anomenat popularment 'Tarlà'. La figura del Tarlà es podrà veure al carrer de l’Argenteria fins al dia 15 de maig, coincidint amb el final de Girona, Temps de Flors.