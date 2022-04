Guanyem Girona va organitzar ahir un acte a La Marfà al voltant de l’habitatge assequible. Va definir la temàtica com «el gran repte pendent a la ciutat» en un acte amb cap a 40 persones assistents. La regidora Cristina Andreu va remarcar que el preu mitjà del lloguer «ha passat de 466 euros a gairebé 650 euros en només 8 anys» i que «els gironins destinen més del 40% dels ingressos a pagar l’habitatge». La presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, va diri que hi ha «un problema majúscul en el cost de l’habitatge respecte l’evolució dels salaris». D’altra banda, Guanyem va ensenyar una imatge virtual del que voldria que fos el bloc inacabat a la plaça Leonor Joher: habitatge social assequible i baixos per a usos comunitaris.