Girona ha d’augmentar un 27% l’oferta per adequar el local de l’Espai LGTBI

La inauguració del nou local de l’Espai LGBTI de Girona al barri de la Devesa continua sense data. Tot i que, en un principi, estava previst pel passat mes d’octubre. Ara, quan tots els problemes burocràtics semblaven resolts, l’Ajuntament de Girona ha de tornar a licitar les obres «d’adequació i distribució interior» augmentant en un 27% l’import de la primera licitació que va quedar deserta. Per intentar convèncer a alguna empresa que presenti una oferta per fer-se càrrec de les obres, la nova licitació té un import de 64.876, 63 euros (sense IVA) pels 51.078,89 euros de la primera proposta. En els dies que venen es coneixerà si aquest cop alguna empresa fa el pas de presentar-se.

El passat mes de novembre, en el ple municipal del dia 8, el govern municipal de Girona va desencallar els impediments jurídics que dificultaven el trasllat de l’Espai LGTBI del Barri Vell a un local del carrer Torín, al barri de la Devesa. El tràmit, que va entrar d’urgència en aquell ple de novembre, consistia a aclarir que els baixos de l’edifici de pisos de protecció oficials construïts en el solar del número 8 del carrer Torín cedit, en el seu moment a l’empresa municipal «Vivendes de Girona S.A.» passarien a ser, de nou, titularitat directa de l’Ajuntament de Girona. Un tràmit necessari perquè es poguessin licitar les obres d’adequació de l’esmentat local per acollir l’Espai LGTBI. «És molt important licitar les obres el més aviat possible, aquest 2021», va explicar durant el ple la tinenta d’alcaldia d’Hisenda, Maria Àngels Plana. El pronòstic no es va complir i el 2021 va acabar sense que el govern municipal hagués pogut licitar les obres. Uns endarreriments que van ser denunciats pel col·lectiu LGTBI de la ciutat el passat mes de febrer, quan van organitzar un vermut de protesta just davant del local. «Hem realitzat aquest acte perquè estem cansats de l’inexplicable endarreriment després d’acordar que estaria a la tardor», van assegurar aquell dia des d’un col·lectiu que, efectivament, tenia raó perquè el 13 de febres les obres encara no s’havien tret a concurs.

La primera licitació es va obrir el dia 23 de març i, un cop acabat el període de rebuda de sol·licituds es va tancar el 5 d’abril sense que cap empresa presentés una oferta. La proposta era 51.078,89 euros (sense IVA) per a l’adequació del local consistent, segons la convocatòria, en «un rebedor que inclou una zona d’espera, un petit office i el servei higiènic, separat mitjançant una porta d’una gran sala».

Ara, un cop refet de nou tot el procés està oberta una nova licitació amb un projecte aparentment idèntic amb la «zona d’espera, un petit i office i el servei higiènic...», però amb una dotació econòmica sensiblement superior. Un 27% més: 64.876, 63 euros. El període per fer sol·licituds acaba aquest dijous, 9 de juny.