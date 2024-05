Daniel Sancho: «Vaig esquarterar el cadàver perquè estava en xoc»

Daniel Sancho, de 29 anys, va començar a declarar ahir a la Cort Provincial de Koh Samui, a Tailàndia, després de dues setmanes llargues de procés, dotzenes de testimonis, retards i avenços, portes tancades, filtracions i avaries.

Els representants de la família Sancho a Espanya, Ramón Chipirrás i Carmen Balfagón, apareixien per primera vegada a la seu. El gruix de la sentència descansarà en la capacitat de convèncer que tingui Sancho. Durant quatre hores, va respondre a les preguntes dels seus advocats, una sessió de bany i massatge davant del que l’espera avui, quan l’interrogatori sigui dirigit per la fiscalia i la coacusació. El fiscal ja ha anticipat un interrogatori meticulós per demostrar la premeditació.

La declaració de Sancho, com tants altres assumptes en aquest procés, és una sorpresa. El pla de la defensa consistia que ahir desfilessin tres policies a la sessió matinal i el pare de l’acusat, Rodolfo Sancho, a la vespertina. Aquest va rebutjar exercir com a testimoni, com estava previst, perquè el tribunal no li tanqués la porta durant la declaració del seu fill. És l’última baixa del llistat de la defensa, molt afaitada respecte el pla original, cosa que facilita que el procés conclogui divendres. Ni les parts ni el tribunal volen allargar-lo més enllà de les quatre setmanes previstes.

«Confusió i por»

Poc va transcendir de la declaració. Daniel Sancho va alternar l’anglès amb el castellà, sempre assistit per una intèrpret tailandesa, i fonts presents a la sala sostenen que el jove va dir «haver sentit» la mort del cirurgià colombià Edwin Arrieta durant la reconstrucció dels fets, encara que no va demanar disculpes a la família.

Preguntada una font propera a la defensa per l’absència de disculpes perquè, planejada o espontània, una mort és una mort, respon que ja arribarà el moment. «Tant Daniel com Rodolfo ho faran alhora», avança. La mateixa font descriu la jornada d’ahir com a molt positiva. «El jutge va ser molt meticulós i va exigir els documents probatoris que apuntalen el que va declarar Sancho». Va esmentar el pagament mensual a un gimnàs que demostraria l’absència de premeditació o, si més no, de la seva intenció de fugir.

L’acusació va jutjar la intervenció de sincera en alguns passatges i de fabricada pels seus advocats en altres. El seu relat es va centrar en el que va passar durant aquelles tres hores en l’hotel de la costa septentrional de la veïna illa de Koh Panghan. Sancho va insistir que es va tractar d’un accident durant una baralla. Si va esquarterar el cos del colombià, va ser pel seu «estat de xoc». Si no va anar a la policia abans, va ser per la seva confusió i por.

Daniel Sancho, en el moment de la seva detenció a Tailàndia acusat d'assassinar i esquarterar Edwin Arrieta. / Reuters

A Sancho li preguntarà avui el fiscal, descrit com a tenaç i agressiu, per les incògnites del cas: la naturalesa de la seva relació amb el cirurgià colombià Edwin Arrieta, si va rebre d’ell dons o préstecs i, especialment, què va passar durant aquelles tres hores en aquell hotel. En la premeditació rau la clau. A un costat, homicidi imprudent, sentència lleugera en l’esponjada presó de Samui i trasllat a Espanya; a l’altre, pena capital o cadena perpètua en les temibles penitenciaries de Bangkok.

Sancho es va declarar culpable a l’inici de la fase oral de la destrucció de documentació aliena i ocultament del cadàver, delictes que comporten càstigs assumibles, i va negar l’assassinat premeditat. No sempre va ser així. Sancho l’havia confessat a qui el va voler escoltar durant les primeres setmanes: policia, fiscalia, premsa… El tinent coronel Somsak Noru recordava recentment a l’estrada aquelles detallades declaracions de Sancho a comissaria i durant la reconstrucció dels fets. Els vaivens declaratoris a Tailàndia, insisteixen els experts, destrueixen la credibilitat del jove.

Sancho es retracta

El cas lliscava per la casuística tailandesa perquè l’ombra del cadafal recomana l’assumpció de culpa i penediment quan s’amunteguen les evidències. Però dos mesos després, i aconsellat pel nou bufet madrileny, Sancho es va retractar. Un intent de violació va generar una baralla que va acabar amb el colombià desnucat contra el rentamans, va dir.

A favor seu juga que no s’ha pogut demostrar la ganivetada que defensa la policia perquè no ha estat trobat el tòrax. En contra seu juga el febril aplec d’armes tallants i punxants de la vigília. Haurà de convèncer Sancho el tribunal de l’objectiu culinari d’aquells ganivets i serres quan no va comprar més menjar que fruita i que aquelles confessions van ser obtingudes amb promeses d’extradicions i altres tripijocs.

Les vaporoses acusacions sobre el procés han dominat les darreres hores. L’advocat de la família Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, va al·ludir tan bon punt va aterrar a Tailàndia a elements estranys que suggereixen una intervenció a l’ombra i va interpel·lar l’ambaixada espanyola a Bangkok pel seu presumpte tracte de favor a l’acusat. Tailàndia no està fora del perill de la corrupció, per dir-ho amb tacte, ni tampoc semblen responsables aquestes denúncies a l’aire en un lletrat.