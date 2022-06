La Universitat de Girona (UdG) i el centre tecnològic Eurecat impulsaran la creació del 3Digital Manufacturing Lab Girona (3DML). Es tracta d'un espai col·laboratiu basat en tecnologies d'impressió 3D i fabricació digital que ha de permetre trobar nous mètodes i solucions aplicables a empreses gironines en els processos industrials. Aquest espai es concentrarà en investigar noves tecnologies i sistemes de fabricació avançats i s'instal·larà en el Parc Científic i Tecnològic de la UdG. També tindrà altres espais amb maquinària a l'edifici del Giroemprèn que hi ha al mateix parc. L'objectiu és garantir la transferència de coneixement de la universitat a les empreses de la demarcació per garantir-ne la competitivitat.

Amb l'objectiu d'actualitzar els processos industrials i innovar dins de les fàbriques que hi ha a la demarcació de Girona, la Universitat de Girona i l'Eurecat han signat un conveni aquest dilluns per crear un espai col·laboratiu. Aquest espai unirà grups de recerca universitari i unitats especialitzades del centre tecnològic per investigar en la impressió 3D i la fabricació digital.

La col·laboració permetrà que es transfereixi el coneixement d'aquests grups de recerca i unitats especialitzades per desenvolupar noves tecnologies i sistemes de fabricació avançats que donin resposta a les necessitats d'innovació que té el teixit industrial de la demarcació.

Aquest espai batejat com 3Digital Manufacturing Lab Girona (3DML) se situarà al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Aquest laboratori és un pas més en la col·laboració entre la UdG i Eurecat. De fet, les relacions entre les dues institucions van començar el 2005 però ara volen escenificar aquesta voluntat d'evolucionar i revolucionar plegats les empreses manufactureres amb el 3DML. El conveni tindrà una durada de quatre anys.