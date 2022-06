Guanyem Girona es mostra preocupat pel futur del solar del polígon de Mas Gri que s’ha de convertir en un aparcament dissuasiu. A l’espai hi havia l’antic Centre Verd i actualment l’ocupen els cotxes de treballadors i visitants de la Clínica Girona. El projecte ja té concedits 455.000 euros dels fons Next Generation i té com a principal objectiu permetre que la gent que arriba de fora de Girona hi deixi el cotxe i es traslladi al centre amb bus llançadora o bicicleta. Per a Guanyem l’ús actual derivat de la inauguració de la Clínica Girona pot posar en risc la funció d’aparcament dissuasiu del projecte i per això ha dement que es busqui un sistema que permeti preservar-ne la seva futura utilitat.

«Tenim un problema. Si fem que l’aparcament dissuasiu sigui gratuït, la gent de fora de Girona que vulgui anar al centre amb el bus llançadora es trobarà que no pot aparcar-hi perquè ja estarà ocupat per la Clínica. Si en canvi el fem de pagament, qui vingui de fora la ciutat no tindrà cap incentiu per deixar-hi el cotxe si sap que al centre encara és ple d’aparcaments gratuïts», ha reflexionat la regidora de Guanyem, Laia Pèlach, que ja va advertir d’aquests riscos fa uns mesos en un fil de tuits.