Un nou conill, domèstic, ha aparegut als jardins de la Devesa de Girona, segurament perquè algú li ha deixat. Fins fa poc hi havia hagut tres exemplars de bosc que malmetien les flors. La brigada de parcs i jardins volia capturar-los amb aliment específic i una gàbia per retornar-los al medi, però van marxar, segons han explicat des de l'àrea de Sostenibilitat. Se'ls havia detectat feia algunes setmanes, perquè es menjaven les flors i plantes dels diferents espais dels jardins fins al punt que es va considerar que suposaven un problema per al correctament manteniment de l’indret. A un dels conills se l'ha vist en un espai enjardinat proper.

La presència del conill l'ha mostrat l'exalcalde Joaquim Nadal en una piulada a Twitter.