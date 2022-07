Les entitats Kinbédeball i La Banda del Rec seran les encarregades de fer el pregó d’una festa major de Salt que torna amb totes les activitats festives habituals d’abans de la pandèmia. Kinbédeball celebra aquest any el seu vint-i-cinquè aniversari i la Banda del Rec, el vintè, tal com va ressaltar l’alcalde de la vila, Jordi Viñas. El pregó es farà el dijous 21 de juliol i les festes s’allargaran fins al dia 26. Com a prèvia, hi ha els sopars als carrers i places que aquest any se celebren en 21 espais.

Entre les novetats d’enguany, la regidora de Cultura i Festes, Núria Heras, va ressaltar que la nit del dijous no hi haurà concerts a l’Era de Cal Cigarro, però sí que s’organitzarà la inauguració de barraques a càrrec de les entitats que hi participen i de la Comissió de Festes. Una altra de les novetats serà la MonarFest del 22 de juliol, de les cinc de la tarda a les nou del vespre,, i que s’ha programat com un espai per als joves amb una zona lúdica, concerts amb DJ’s i barra sense alcohol. La regidora va ressaltar que aquest any hi haurà noves ubicacions com el Parc Monar, la Plaça Llibertat o el Teatre de Salt.

La música

Pel que fa la música, l’Era de Cal Cigarro tornarà a ser un dels punts neuràlgics de la Festa amb una programació de concerts nocturns amb Los de Marras, Roba Estesa, Marcel i Júlia, Black Músic Big Band i altres propostes com l’Orquestra Maravella o l’Orquestra Selvatana. Precisament a l’Era s’instal·larà durant la Festa Major un Punt Lila, una carpa que serà un espai d’informació, atenció i denúncia davant d’agressions sexistes i que està impulsat per l’Ajuntament, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Entre les activitats incloses a la programació hi ha el tradicional correfoc (dissabte 23); l’actuació castellera (diumenge 24) amb els Marrecs de Salt, els Xerrics d’Olot i els Tirallongues de Manresa; la trobada gegantera (dissabte 23 de juliol); o les havaneres amb el grup Arjau (dimarts 26). També hi ha previstes sardanes, actuacions infantils amb Orelles de Xocolata o Rovell d’Ou, una gimcana i balls en línia, entre d’altres com ara cercaviles, tallers i esdeveniments esportius.

El cartell

El cartell és obra de la il·lustradora Marina Montenegro, que treballar al Viver de Salt i que va definir el seu treball com la representació d’un ventall de diversitat de perfils tenint en compte el gènere, l'orientació sexual, l’origen, l’edat, la cultura, la classe social... En resum, el meu objectiu era fer sentir part d’aquesta festa major a tothom de Salt, sense excepcions.»

La Festa Major se celebrarà amb normalitat, després de dues edicions marcades per la Covid i la suspensió o reducció dels actes que s’hi duien a terme. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “estem molt il·lusionats i amb moltes ganes de celebrar la Festa Major d’enguany perquè es tracta d’una edició on podrem recuperar tots els actes emblemàtics d’aquests dies i que, per les restriccions imposades per la Covid, no en vam poder gaudir ni el 2020 ni el 2021”.

El Concurs de Gots de Barraques el va guanyar Pau Ventura. Es un certamen adreçat a joves d’entre 18 i 35 anys, de Salt o que estudien en algun centre educatiu de la vila.