«Cicles de l’Aigua del Ter, SA». La nova empresa supramunicipal que s’encarregarà del servei d’abastament d’aigua potable i de sanejament a Girona, Salt i Sarrià de Ter està a punt de veure la llum i, tot i que finalment aquest punt va saltar de l’ordre dia, el ple de Salt va desvelar-ne el nom. «Cicles de l’Aigua del Ter, SA» agafarà el relleu de l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (Agissa) que, de fet, des del 2017 els tres ajuntaments ja n’havien assumit la gestió davant després que les presumptes irregularitats del soci privat arribessin als jutjats. En els darrers cinc anys, els tres ajuntaments han treballat per municipalitzar el servei d’aigua en un procés que, descartades l’opció d’una nova empresa mixta o d’integrar-lo a Targissa, la societat que gestiona la depuradora i la incineradora, acabarà amb la creació de «Cicles de l’Aigua del Ter, SA».

En l’ordre del dia del Ple d’ahir a Salt hi havia, inicialment, previstos cinc punts que feien referència al canvi de titularitat del servei d’aigua. Els punts, però, van ser finalment eliminats de l’ordre del dia amb l’objectiu de sincronitzar els ritmes administratius de Salt amb els de Girona. En un d’aquests punts, el 16, es proposava concretament «aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter, SA». Els altres quatre punts sobre aquest tema també van caure de l’ordre dia i ahir, de la mateixa manera com s’havia fet en el darrer ple de Girona, només es va aprovar sotmetre a consulta pública tant els reglaments de sanejament i d’abastament d’aigua potable. Amb la retirada d’aquests punts de l’ordre del dia, Salt haurà d’esperar a un nou ple per aprovar la creació de «Cicle de l’Aigua del Ter, SA».

Això, però, comptant que abans Girona hagi fet la seva part de la feina aprovant la creació de l’empresa en el seu ple municipal. La idea del govern municipal liderat per Marta Madrenas és aprovar-ho en un ple que es convocarà el divendres 29 de juliol. Una aprovació que, com va recordar Terés en el darrer ple, requerirà majoria absoluta necessitant el suport d’alguns dels grups de l’oposició.