La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys de presó un home per abusar sexualment de la seva fillastra de 13 anys a Girona el 2020.

Els fets, que el tribunal considera provats, van tenir lloc el 28 de gener del primer any pandèmic a l’habitatge on convivien juntament amb la mare de la víctima, que era la parella de l’acusat. Cap a dos quarts de vuit del vespre, mentre la víctima era a la seva habitació dormint perquè es trobava malament, el condemnat va entrar, va descordar-li els pantalons i va introduir-li la mà als genitals. Llavors la víctima va dir-li que parés, i va marxar de l’habitació.

El tribunal dona credibilitat al relat de la víctima, que durant el judici va declarar a porta tancada. La seva versió va tenir algunes llacunes que la sentència entén com a normals després de tres anys dels fets i tenint en compte que la víctima tenia 13 anys.

La jurisprudència en casos d’abusos sexuals assenyala que la versió de la víctima pot ser motiu per desvirtuar la presumpció d’innocència de l’acusat i foment suficient d’una condemna. Però al mateix temps afegeix que cal tenir en compte que la declaració de la víctima no és sempre un «oracle inqüestionable», en tots els casos, sinó que cal posar-ho en relació amb altres elements que puguin reforçar la seva versió. I en aquest cas existeixen diversos elements que corroboren el seu testimoni, com ara una gravació amb el mòbil que va fer la víctima mentre parlava amb ell i la seva mare d’aquests tocaments. En aquesta conversa l’acusat sosté que ell va estirar-se un moment al seu costat i que la va abraçar però sense tocar-li els genitals, però després assegura que «l’he tocat fins aquí només», i quan la seva parella l’acusa d’haver arribat més enllà ell ho nega «parcialment», dient que «fins aquí no, fins aquí, aquí». La sentència remarca que el processat admet de forma explícita haver-la tocat, i que el que nega és haver-li introduït els dits.

El tribunal també dona importància a la declaració de la seva mare, que va admetre haver tingut aquesta conversa, i als informes psicològics practicats a la víctima per part de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de Girona, que van concloure que el relat de l’afectada és creïble, i que ha patit una afectació psicològica «palpable» perquè ha hagut de denunciar la persona a qui considerava el seu pare.

Llibertat vigilada

Més enllà de la condemna de presó per un delicte d’abús sexual a una víctima menor de 16 anys, el tribunal també li imposa una mesura d’allunyament cap a la víctima durant 8 anys i llibertat vigilada durant 5 anys. Haurà d’indemnitzar la víctima amb 3.000 euros pels danys morals que li ha provocat. Per aquests fets, la fiscalia li demanava onze anys de presó, i la seva defensa negava els fets i demanava que se l’absolgués.

La sentència encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Catalunya.