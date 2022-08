La línia vermella de l'1 d'agost s'ha acabat convertint en una pròrroga per a algunes de les famílies que vivien en allotjaments d'emergència habitacional i que, segons van denunciar divendres passat a través de Diari de Girona, des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona se'ls hi havia comunicat que havien de marxar. "A les famílies amb situacions més fràgils, més complexes, sí que els hi hem pogut allargar, però el que no hem pogut fer és unificar la mateixa solució per a tots els casos perquè tenen casuístiques diferents i, per tant, algunes s'hi estaran més dies que altres", ha explicat aquest migdia, Núria Pi, regidora de Drets Socials i Cooperació, després d'una reunió tècnica on s'ha abordat "un per un" el cas de les famílies.

Segons Pi, set de les famílies podran allargar la seva estada en les habitacions en albergs, hostals i pisos de què disposa l'Ajuntament de Girona per a "emergència habitacional" mentre que la resta o ja han marxat o estan a punt de fer-ho perquè "ja sabien des de feia molts mesos que havien de fer-ho". «Ens van dir que el dia 1 d’agost hem de marxar; on volen que anem al carrer?» "A algunes de les famílies hem pogut allargar uns dies més perquè havien trobat alternatives, perquè havien trobat alternatives i necessitaven un marge; i una altra, per exemple, ens ha demanat unes setmanes més perquè el pare estava en un procés postoperatori", ha detallat Pi al final d'una reunió que, en el moment del seu inici, ha coincidit amb una concentració a la plaça del Vi d'un part de les famílies que ha comptat amb el suport de regidors del PSC i de Guanyem Girona. «Què volen que fem? Tinc quatre fills i estic treballant, però no em puc permetre llogar un pis a preu de mercat», ha explicat un d'ells, Mohamadou Konteh, en declaracions a l'Agència ACN. «Com a mínim, demanem estar-nos-hi fins al setembre; no busquem luxes, sinó que ens donin lloguers socials», ha afegit María José Amador.