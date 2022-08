L’Ajuntament de Girona ha iniciat les obres de substitució del paviment esportiu de la pista del pavelló municipal d’esports de Santa Eugènia, malmès per l’ús intensiu. El paviment és de l’any 2008 i haviaperdut consistència en molts punts de la pista, fet que provocava alteracions en la trajectòria de les pilotes.

Es traurà el paviment existent, inclosos el sòcols, els perfils d’acabament de la pista i les rampes d’entrada; així com en els treballs de preparació i reparació de la base actual. A més, es prepararà l’espai per evitar problemes d’humitats. Serà apte per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. Les obres duraran quatre setmanes i s’han adjudicat a Sportan SL per 143.523,70 euros.

«Es tracta d’unes actuacions de manteniment que repercutiran positivament tant en la pràctica esportiva de tota la ciutadania, com en el mateix barri de Santa Eugènia, ja que és un pavelló amb una gran activitat i utilitzat per nombroses entitats esportives. Esperem que la pista es pugui posar de nou en funcionament de cara a l’inici del curs acadèmic», ha explicat el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí.

«En una ciutat com Girona que, any rere any, va creixent en l’àmbit esportiu, no només cal planificar els futurs equipaments de la ciutat, que cal fer-ho més, sinó que també cal mantenir els espais municipals de què disposem a cada barri, en aquest cas a Santa Eugènia. Adequar les instal·lacions per a l’ús diari ens permet garantir equipaments esportius de qualitat als gironins i a les gironines i assegurar que l’activitat esportiva no s’atura», diu el regidor d’Educació i Esports, Àdam Bertran.